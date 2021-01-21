Geçen senenin ilk yarıyılı olduğu gibi bu yıl da pandeminin gölgesinde uzaktan yapılan derslerin ardından ilk yarıyılın sonuna gelindi. İlk yarıyılın sonunda gelinmesi ile beraber öğrenciler ile velileri, e okul veli bilgilendirme sistemini aramaya başladı. E-Okul VBS girişi nasıl yapılır? Sorusu öğrenciler tarafından merak ediliyor. Uzaktan eğitim sürecinde sınavların düzenli olarak gerçekleştirilememesi dolayısıyla öğrencilerin karne notlarının farklı kriterlere göre belirlenebileceğini ifade eden MEB, isteyen velilerin okul müdürlüklerine başvurarak karne notlarının kullanılmasını talep etmeleri de mümkün olacak. İşte e-okul veli bilgilendirme giriş sayfası ve VBS 1. dönem karne sorgulama. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...
YÜZ YÜZE EĞİTİM 22 OCAK'TA
MEB dün akşam yaptığı açıklamada DYK 'larda 8 ve 12 'inci sınıflar ile mezunların yüz yüze eğitime alınacağını söyledi. LGS ve YKS'ye girecek öğrenciler için başlayacak kurslara katılım zorunlu değil. Resmi okullarda eğitim alan 8. ve 12. sınıf öğrencileri ve mezunlar için isteğe bağlı açılan destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki bu sınıflara yönelik takviye kurslarında, 12. sınıf öğrenci ve mezunlarına yönelik özel öğretim kurslarında yüz yüze eğitim 22 Ocak'tan itibaren başlatılacak.
E OKUL 'DA YAYIMLANMAYA BAŞLADI
E Okul VBS sistemi üzerinden karne notları yayımlanmaya başladı. 22 Ocak 2021 Cuma günü sömestr tatili öncesi öğrencilerin 1. dönem notları belli oldu. Notlarınızı öğrenmek için aşağıdaki adımları takip etmeniz gerekmektedir:
Linki kopyalayıp yeni sekmede açın. Açılan sayfada aşağıdaki gösterildiği gibi Veli Bilgilendirme Sistem Girişi kısmına tıklayın.