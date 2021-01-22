KARNE NOTU DEĞERLENDİRİLMESİ NASIL YAPILDI?

Bakanlık 25 Aralık 2020'de yapılan düzenlemede, ilkokul ve ortaokullarda ilk dönem karne notları belirlenirken sınav yapılmayacağı, yüz yüze yapılan mevcut sınavların ise geçerli olacağını duyurmuştu. Daha sonra ilk ve ortaokullarda karne notlarının derse katılım puanları ile belirleneceği, birinci dönem yapılmış yüz yüze sınavların karne notu değerlendirmesine dahil edilmeyeceği açıklandı. Ancak sınavların karne notuna dahil edilmesini isteyen veliler okul yönetimine başvurabilecek.

Şimdi, yeni bir karar alan MEB, ilk ve ortaokullarda birinci dönem yazılı sınavların karne notuna dahil edilmeyeceğini bildirdi. İlkokullarda, sınav uygulamasını pandemi döneminde geçici olarak kaldırmıştı. Bakanlık, ortaokul 5. 6. 7. ve 8. sınıflarda ise yönetmeliğe göre her dönemde 2 kez yapılması gereken sınavlar yerine, karne notlarını etkinliklere katılım, performans ve projelerin aritmetik ortalamasıyla belirlenecek. Ancak, performans ölçümüne dair belirlenmiş bir kriter yok.