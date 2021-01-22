Bu yıl koronavirüs nedeniyle ilk dönem karneleri online olarak verilecek. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bu işlemi E-Okul aracılığıyla gerçekleştiriyor. Dolayısıyla tüm ilden milyonlarca öğrenci ve velisi e-okul sistemi üzerinde büyük yoğunluk oluşturuyor. e-okul dijital karne notu öğrenme işlemi nasıl yapılıyor? Dijital karne nasıl bakılır? E-okul karne notu ile ilgili merak edilen tüm bilgileri haberimizde derledik.
DİJİTAL KARNE NASIL ALINIR?
Öğrencilere dijital olarak verilecek e-Karneler Milli Eğitim Bakanlığı'nın e-Okul sistemi üzerinden paylaşılacak. Tüm öğrenciler karnelerine "e-okul.meb.gov.tr" internet sitesi üzerinden ulaşabilecek. Öğrenciler, "takdir ve teşekkür" belgelerine de sistem üzerinden erişebilecek.
Öğrencilerin sistem bilgilerine T.C kimlik no ve okul numaraları ile kolayca erişim sağlanabiliyor. e-Okul sistemine giriş yapabilmek için https://eokulyd.meb.gov.tr/ internet adresini açın. Belirlenen adreste sol ekranda "Yönetim Bilgi Sistemi" sağ ekranda ise "Veli Bilgilendirme Sistemi" yer alıyor. Öğrencilerin ve velilerin sisteme giriş yapabilmeleri için "Veli Bilgilendirme Sistemi" yazan kutucuğa tıklamaları ardından ise ekranda istenilen bilgileri girmeleri gerekiyor.
Sisteme giriş yaptıktan sonra sol ekranda yer alan "e-Karne" sekmesine tıklayın. Buradan karne ve takdir-teşekkür belgelerine ulaşabilirsiniz.