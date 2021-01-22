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    • 22.01.2021 13:07
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    ? Sorgulaması binlerce kişi tarafından arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Koronavirüs nedeniyle online olarak gerçekleşen eğitim ve öğretim yılının birinci döneminin ardından öğrenciler karne heyecanı yaşıyor. Yüzyüze karne alınamadığından ? sorusunun yanıtı merak ediliyor. hakkında merak edilen bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Bugün karne günü mü 2021?

    Bu yıl koronavirüs nedeniyle ilk dönem karneleri online olarak verilecek. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bu işlemi E-Okul aracılığıyla gerçekleştiriyor. Dolayısıyla tüm ilden milyonlarca öğrenci ve velisi e-okul sistemi üzerinde büyük yoğunluk oluşturuyor. e-okul dijital karne notu öğrenme işlemi nasıl yapılıyor? Dijital karne nasıl bakılır? E-okul karne notu ile ilgili merak edilen tüm bilgileri haberimizde derledik.

    DİJİTAL KARNE NASIL ALINIR?

    Öğrencilere dijital olarak verilecek e-Karneler Milli Eğitim Bakanlığı'nın e-Okul sistemi üzerinden paylaşılacak. Tüm öğrenciler karnelerine "e-okul.meb.gov.tr" internet sitesi üzerinden ulaşabilecek. Öğrenciler, "takdir ve teşekkür" belgelerine de sistem üzerinden erişebilecek.

    Öğrencilerin sistem bilgilerine T.C kimlik no ve okul numaraları ile kolayca erişim sağlanabiliyor. e-Okul sistemine giriş yapabilmek için https://eokulyd.meb.gov.tr/ internet adresini açın. Belirlenen adreste sol ekranda "Yönetim Bilgi Sistemi" sağ ekranda ise "Veli Bilgilendirme Sistemi" yer alıyor. Öğrencilerin ve velilerin sisteme giriş yapabilmeleri için "Veli Bilgilendirme Sistemi" yazan kutucuğa tıklamaları ardından ise ekranda istenilen bilgileri girmeleri gerekiyor.


    Sisteme giriş yaptıktan sonra sol ekranda yer alan "e-Karne" sekmesine tıklayın. Buradan karne ve takdir-teşekkür belgelerine ulaşabilirsiniz.

        KARNE NOTU DEĞERLENDİRİLMESİ NASIL YAPILDI?

        Bakanlık 25 Aralık 2020'de yapılan düzenlemede, ilkokul ve ortaokullarda ilk dönem karne notları belirlenirken sınav yapılmayacağı, yüz yüze yapılan mevcut sınavların ise geçerli olacağını duyurmuştu. Daha sonra ilk ve ortaokullarda karne notlarının derse katılım puanları ile belirleneceği, birinci dönem yapılmış yüz yüze sınavların karne notu değerlendirmesine dahil edilmeyeceği açıklandı. Ancak sınavların karne notuna dahil edilmesini isteyen veliler okul yönetimine başvurabilecek.

        Şimdi, yeni bir karar alan MEB, ilk ve ortaokullarda birinci dönem yazılı sınavların karne notuna dahil edilmeyeceğini bildirdi. İlkokullarda, sınav uygulamasını pandemi döneminde geçici olarak kaldırmıştı. Bakanlık, ortaokul 5. 6. 7. ve 8. sınıflarda ise yönetmeliğe göre her dönemde 2 kez yapılması gereken sınavlar yerine, karne notlarını etkinliklere katılım, performans ve projelerin aritmetik ortalamasıyla belirlenecek. Ancak, performans ölçümüne dair belirlenmiş bir kriter yok.
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