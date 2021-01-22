E-Okul not verme ne zaman kapanacak 2021? VBS not girişi ne zaman kapanacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılanlar arasında yer alıyor. Milyonlarca öğrenci sistemde yoğunluk oluşturuyor ve karne notunu öğrenmek istiyor. E-Okul karne notu öğrenmek için gerekli tüm bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
E-OKUL NE ZAMAN KAPANACAK?
E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, genellikle 7 24 açık olur. Ancak bazen bakım ve onarım zamanlarında geçici süreliğine kapatılabiliyor. E-Okul karne döneminde öğrencilerin erişimine açık olmaya devam edecek.
E OKUL VBS GİRİŞİ NASIL YAPILIR?
E-Okul VBS'ye giriş yapmak için ilk önce "e-okul.meb.gov.tr" adresine giriş yapmanız ve ardından karşınıza çıkan ekrana sizden istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde girmeniz gerekiyor. Bu bilgiler doğru girildiğinde sistem size ikinci bölümü açıyor. Bu bölümde ise öğrencinin kimlik bilgileri veya eğitim bilgileri istenmektedir. Nüfusa kayıtlı olduğu il, okuduğu sınıf gibi… Son olarak karşınıza çıkacak olan öğrencinin fotoğrafını doğru seçtikten sonra sistem kullanıma açılmaktadır.
Tüm bu adımları eksiksiz yaptığınız takdirde, sisteme giriş yapabilir ve öğrencinin tüm not bilgileri, sınav tarihleri ve devamsızlık tarihlerini öğrenebilirsiniz. Ayrıca sistemde öğrencinin okuduğu kitaplar, yazılı ortalamaları ve daha birçok bilgiye ulaşmak mümkün.
E-OKUL KARNE NOTU SORGULAMA
İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri karnelerini e-Okul üzerinden dijital olarak alacak. Milli Eğitim Bakanlığınca ilkokul, ortaokul ve lise karneleri ile takdir, teşekkür belgeleri elektronik ortamda öğrenci ve velilerin erişimine açılacak.
Bakanlıktan alınan bilgiye göre, ilkokul, ortaokul, lise kademelerindeki tüm öğrenciler karnelerine "e-okul.meb.gov.tr" internet sitesi üzerinden ulaşabilecek. Öğrenciler, "takdir ve teşekkür" belgelerine de sistem üzerinden erişebilecek.