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    • 22.01.2021 12:32
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    Milyonlarca öğrenci bugün karnelerini sorgulamak için E-okul sisteminde yoğunluk oluşturuyor ve henüz girememiş olanlar ? ? Sorgulamalarını sıklıkla yapıyor. 22 Ocak itibariyle 3 haftalık yarı yıl tatili başlayacak ve 15 Şubat’ta ikini dönem derslerine başlanacak. Tüm illerden öğrenciler ve velileri E-Okul girişi, VBS girişi, işlemlerinin nasıl yapıldığını merak ederek araştırıyor. İşte ayrıntılar…

    takvim.com.tr
    E-Okul not verme ne zaman kapanacak 2021?

    E-Okul not verme ne zaman kapanacak 2021? VBS not girişi ne zaman kapanacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılanlar arasında yer alıyor. Milyonlarca öğrenci sistemde yoğunluk oluşturuyor ve karne notunu öğrenmek istiyor. E-Okul karne notu öğrenmek için gerekli tüm bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

    E-OKUL NE ZAMAN KAPANACAK?

    E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, genellikle 7 24 açık olur. Ancak bazen bakım ve onarım zamanlarında geçici süreliğine kapatılabiliyor. E-Okul karne döneminde öğrencilerin erişimine açık olmaya devam edecek.

    E OKUL VBS GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

    E-Okul VBS'ye giriş yapmak için ilk önce "e-okul.meb.gov.tr" adresine giriş yapmanız ve ardından karşınıza çıkan ekrana sizden istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde girmeniz gerekiyor. Bu bilgiler doğru girildiğinde sistem size ikinci bölümü açıyor. Bu bölümde ise öğrencinin kimlik bilgileri veya eğitim bilgileri istenmektedir. Nüfusa kayıtlı olduğu il, okuduğu sınıf gibi… Son olarak karşınıza çıkacak olan öğrencinin fotoğrafını doğru seçtikten sonra sistem kullanıma açılmaktadır.

    Tüm bu adımları eksiksiz yaptığınız takdirde, sisteme giriş yapabilir ve öğrencinin tüm not bilgileri, sınav tarihleri ve devamsızlık tarihlerini öğrenebilirsiniz. Ayrıca sistemde öğrencinin okuduğu kitaplar, yazılı ortalamaları ve daha birçok bilgiye ulaşmak mümkün.

    E-OKUL KARNE NOTU SORGULAMA

    İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri karnelerini e-Okul üzerinden dijital olarak alacak. Milli Eğitim Bakanlığınca ilkokul, ortaokul ve lise karneleri ile takdir, teşekkür belgeleri elektronik ortamda öğrenci ve velilerin erişimine açılacak.

    Bakanlıktan alınan bilgiye göre, ilkokul, ortaokul, lise kademelerindeki tüm öğrenciler karnelerine "e-okul.meb.gov.tr" internet sitesi üzerinden ulaşabilecek. Öğrenciler, "takdir ve teşekkür" belgelerine de sistem üzerinden erişebilecek.

        Lise kademesindeki öğrenciler diplomalarını ve talep etmeleri halinde "takdir, teşekkür, onur ve üstün başarı" belgelerine belirlenecek tarihlerde dijital olarak ulaşabilecek.

        e-Okul sistemine giriş yapabilmek için https://eokulyd.meb.gov.tr/ internet adresini açın. Belirlenen adreste sol ekranda "Yönetim Bilgi Sistemi" sağ ekranda ise "Veli Bilgilendirme Sistemi" yer alıyor. Öğrencilerin ve velilerin sisteme giriş yapabilmeleri için "Veli Bilgilendirme Sistemi" yazan kutucuğa tıklamaları ardından ise ekranda istenilen bilgileri girmeleri gerekiyor.

        Sisteme giriş yaptıktan sonra sol ekranda yer alan "e-Karne" sekmesine tıklayın. Buradan karne ve takdir-teşekkür belgelerine ulaşabilirsiniz.
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