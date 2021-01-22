Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na canlı bağlantıyla katıldı. Konuşmasında CHP'ye sert çıktı:
CHP cenahı, partideki taciz, tecavüz furyasına karşı hala 3 maymunu oynamayı sürdürüyor. CHP yönetimi bu meseleyi unutturmaya çalışıyor.
Benzer meselelerde ortalığı birbirine katan sosyal medya silahşörleri de mesele CHP olunca sus pus kesildiler. CHP'ye oy vermeyen öğretmeni öğretmen, polisi polis, hakimi hakim, rektörü rektör, bürokratı bürokrat saymıyorlar.
Kendi yanlarında yer almayan işçiye, esnafa, sanatçıya, sporcuya, hakarette sınır tanımıyorlar.
Hatta bu zihniyet, ülkemizin güzide bir sanatçısının televizyon programına misafir olarak katılanları linç etmeye kalktı.
Son olarak partinin yöneticilerinden biri kahraman ordu mensuplarına saldırdı.