Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 22.01.2021 06:48
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.01.2021 06:48
    ABONE OL

    SON DAKİKA: Meteoroloji çığ tehlikesine karşı uyardı: Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır | 22 Ocak hava durumu

    Geçtiğimiz hafta yurdu etkisi altına alan kar yağışı ve soğuk havanın ardından vatandaşlar Meteoroloji'den gelecek yeni uyarılar takip ediyor. Meteorolojiden aktarılan son dakika haberine göre, bu sabah ve gece saatlerinde kıyılarda hafif, iç ve doğu kesimlerde kuvvetli buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. 'in iç kesimleri ile 'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ oluşma riski olmasından yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte, 22 il il hava durumu tahminleri...

    takvim.com.tr
    Meteoroloji çığ tehlikesine karşı uyardı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, zamanla Kıyı Ege ile Çanakkale çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde kıyılarda hafif, iç ve doğu kesimlerde kuvvetli buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve iç bölgelerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle güneyli, Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra Kırklareli çevrelerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

    KUVVETLİ BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI
    Kıyılarda hafif, iç ve doğu kesimlerde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI
    Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ oluşma riski olmasından yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
    MARMARA
    Parçalı ve çok bulutlu, zamanla Çanakkale çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

    EDİRNE °C, 15°C
    Parçalı, zamanla çok bulutlu

    İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
    Parçalı bulutlu

    KIRKLARELİ °C, 14°C
    Parçalı, zamanla çok bulutlu

    KOCAELİ °C, 15°C
    Parçalı bulutlu

    EGE
    Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege'nin yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

    A.KARAHİSAR °C, 7°C
    Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

    DENİZLİ °C, 10°C
    Parçalı ve az bulutlu

    İZMİR °C, 13°C
    Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

    KÜTAHYA °C, 6°C
    Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

        AKDENİZ
        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

        ADANA °C, 14°C
        Az bulutlu

        ANTALYA °C, 15°C
        Az bulutlu

        HATAY °C, 10°C
        Az bulutlu

        ISPARTA °C, 8°C
        Parçalı ve az bulutlu

        İÇ ANADOLU
        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.

        ANKARA °C, 5°C
        Parçalı bulutlu

        ESKİŞEHİR °C, 4°C
        Parçalı bulutlu

        KONYA °C, 6°C
        Parçalı ve az bulutlu

        SİVAS °C, -1°C
        Parçalı ve az bulutlu

        BATI KARADENİZ
        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde kıyılarında hafif, iç kesimlerinde orta kuvvette olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

        BOLU °C, 7°C
        Parçalı ve az bulutlu

        DÜZCE °C, 10°C
        Parçalı ve az bulutlu

        KASTAMONU °C, 6°C
        Parçalı ve az bulutlu

        ZONGULDAK °C, 14°C
        Parçalı ve az bulutlu

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ
        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde kıyılarında hafif, iç kesimlerinde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin doğusunun iç kesimlerinde yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır

        AMASYA °C, 7°C
        Parçalı ve az bulutlu

        RİZE °C, 11°C
        Parçalı ve az bulutlu

        SAMSUN °C, 14°C
        Parçalı ve az bulutlu

        TRABZON °C, 12°C
        Parçalı ve az bulutlu

        DOĞU ANADOLU
        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ tahlikesi bulunmaktadır

        ERZURUM °C, -7°C
        Parçalı ve az bulutlu

        HAKKÂRİ °C, -2°C
        Parçalı ve az bulutlu

        KARS °C, -8°C
        Parçalı ve az bulutlu

        VAN °C, -1°C
        Parçalı ve az bulutlu

        GÜNEYDOĞU ANADOLU
        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı ile birlikte, pus ve sis hadisesi bekleniyor.

        DİYARBAKIR °C, 6°C
        Az bulutlu ve açık

        GAZİANTEP °C, 5°C
        Az bulutlu ve açık

        SİİRT °C, 6°C
        Az bulutlu ve açık

        ŞANLIURFA °C, 8°C
        Az bulutlu ve açık

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Güncel SON DAKİKA: Meteoroloji çığ tehlikesine karşı uyardı: Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır | 22 Ocak hava durumu