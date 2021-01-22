Muş merkezde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından edinilen bilgiye göre, bugün saat 06.49'da yerin 7.64 km derinliğinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Depremde can ve mal kaybı yaşanmadığı belirtildi.







AFAD SON DEPREMLER

Tarih(TS) Ajans Enlem Boylam Derinlik Tip Büyüklük Ülke İl İlçe Köy Diğer EventID

Detay 22.01.2021 06:49:44 AFAD 38.5613 41.4190 7.64 Mw 3.7 Türkiye Mus Merkez - - 493937

Detay 22.01.2021 05:55:51 AFAD 39.1430 36.0308 7.01 ML 1.5 Türkiye Kayseri Sarioglan - - 493946

Detay 22.01.2021 05:54:12 AFAD 37.8363 26.8321 6.74 ML 2.2 - - - - Ege Denizi, 20.87 km. Seferihisar (Izmir) 493943

Detay 22.01.2021 05:32:39 AFAD 37.8860 26.8166 6.95 ML 1.7 - - - - Ege Denizi, 15.93 km. Seferihisar (Izmir) 493944

Detay 22.01.2021 05:20:00 AFAD 39.1805 36.0105 7.01 ML 1.3 Türkiye Sivas Gemerek - -