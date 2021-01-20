Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 20.01.2021 19:55
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.01.2021 19:55
    ABONE OL

    'nün kullanıcısı 2 üst düzey yöneticisi 'da yakalandı

    'nün (FETÖ)  kullanıcısı 2 üst düzey sorumlusu 'da operasyonla yakalandı. İşte düzenlenen operasyonun detayları...

    AA
    FETÖ'nün 2 üst düzey sorumlusu yakalandı

    İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, haklarında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü kapsamında yakalama kararı bulunan ve 2016 yılından bu yana firari olan üst düzey örgüt sorumluları Y.M. ve K.M'nin yakalanması için özel ekip kurdu.

    Ekipler biri kadın 2 zanlının, ilçesinde FETÖ/PDY terör örgütünün "gaybubet evi"nde gizlendiklerini belirledi.

    Düzenlenen operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.

    Zanlıların yakalanmamak ve fark edilmemek için sahte kimlik taşıdıkları, kılık değiştirdikleri ve kimlik değiştirdikleri, kullanıcısı olarak örgütsel mesajlaşmalar yaptıkları tespit edildi.

    K.M'nin örgütte askeri öğrencilerden sorumlu mahrem abi, Y.M'nin ise öğrencilerinden sorumlu mahrem abla pozisyonunda bulunduğu belirlendi.

    Zanlıların üst düzey örgüt sorumlusu olduğuna dair haklarında çok sayıda beyan bulunduğu tespit edildi.

    K.M. ve Y.M'nin yakalandıkları örgüt evinde yapılan aramada FETÖ/PDY terör örgütüne ait çok sayıda örgütsel içerikli notlar, dokümanlar, yüklü miktarda doları, çok sayıda farklı kişi adına kayıtlı kredi kartı, dijital materyal ve sahte kimlik ele geçirildi.

    Öte yandan bu evin örgüt üyelerince sahte kimlik temin etme merkezi olarak kullanıldığı da belirlendi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Fetullahçı Terör Örgütü'nün ByLock kullanıcısı 2 üst düzey yöneticisi Ankara'da yakalandı