Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden 85 yaş ve üstündeki vatandaşların evlerinde koronavirüs aşısı olduğu anların görüntülerini paylaştı.
"ONLARI KORUMAK SORUMLULUĞUMUZ"
Bakan Koca, COVID-19 aşıları evlerinde yapılan 85 yaş ve üstündeki vatandaşlara ilişkin, "Büyüklerimizin kıymetini bilerek onları korumak sorumluluğumuz" değerlendirmesinde bulundu.
Koca'nın bu ifadeleriyle paylaştığı videoda, sağlık ekiplerinin evlerine gittikleri yaşlılara aşı yaptıkları anlar yer alıyor.