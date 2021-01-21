"ONLARI KORUMAK SORUMLULUĞUMUZ"

Bakan Koca, COVID-19 aşıları evlerinde yapılan 85 yaş ve üstündeki vatandaşlara ilişkin, "Büyüklerimizin kıymetini bilerek onları korumak sorumluluğumuz" değerlendirmesinde bulundu.