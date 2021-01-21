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    • 22.01.2021 00:18
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    Dışişleri Bakanlığı'ndan '' açıklaması: Öncü konumumuzun teyididir

    Dışişleri Bakanlığı'nca, düm Ofisi'nin (OCHA) 'a taşınması anlaşmasına ilişkin, "Söz konusu gelişme, İstanbul’un bir merkezi haline getirilmesi hedefi çerçevesinde girişimci ve insani dış politikamızda atılmış somut bir adımdır" denildi. İşte açıklamanın tam metni..

    DHA
    Dışişleri Bakanlığı'ndan 'BM' açıklaması

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "BM İnsani İşler Eşgüdüm Ofisi'nin Cenevre'de küresel operasyonlardan sorumlu mevcudiyetinin İstanbul'a taşınmasını öngören ev sahibi ülke anlaşması bugün New York'ta imzalanmıştır. Söz konusu gelişme, İstanbul'un bir BM merkezi haline getirilmesi hedefi çerçevesinde girişimci ve insani dış politikamızda atılmış somut bir adımdır. Suriye krizinin insani boyutunda ve genel olarak çok taraflı dış politikamızın icrasında temel uluslararası ortaklarımızdan birisi olan OCHA'nın bu yöndeki kararı uluslararası toplumun ülkemize duyduğu güvenin tezahürü ve küresel insani konulardaki öncü konumumuzun teyididir" ifadelerine yer verildi.

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    Haberler Güncel Dışişleri Bakanlığı'ndan 'BM' açıklaması: Öncü konumumuzun teyididir