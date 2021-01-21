Lise 9,10,11 ve 12. sınıflar bu dönem karne alabilecek mi?

Milli Eğitim Bakanlığı 25 Aralık günü yaptığı açıklamada lise öğrencilerinin karne notlarının belirleneceği yüz yüze sınavların iptal edildiğini duyurdu. Milli Eğitim Ortaöğretim Genel Müdürü Cengiz Mete yaptığı açıklamasında sınavların yüzde 40'nın tamamlandığını belirtti. MEB salgın koşulları nedeniyle lise öğrencilerinin karne notlarını oluşturacak sınavların ertelenmesi kararını aldı. Evlerinden uzaktan eğitimlerini sürdüren lise kademeleri karnelerin ne zaman ve neye göre verileceğini araştırıyor. Özellikle YKS sınavı sonrası öğrencilerin karne notlarından oluşan dönem sonu puanları üniversiteye girişte önemli bir rol oynuyor. Birinci dönemin sona ermesine bir haftadan kısa bir süre kala kafa karışıklığı yaşayan lise öğrencileri karne verilip verilmeyeceğine odaklandı. Peki Lise 9,10,11 ve 12. sınıflar karne alacak mı? Lise karne notları nasıl verilecek?
LİSE ÖĞRENCİLERİ BU DÖNEM KARNE ALACAK MI?
9,10,11 ve 12. sınıf öğrencileri birinci dönemin sona ereceği 22 Ocak cuma günü karne almayacak. Milli Eğitim Bakanlığı, liselerde karne notlarının yapılacak sınavlar sonucunda belirlenmesi kararını aldı.
Alınan karar doğrultusunda lise öğrencileri 2. dönemin başlayacağı 15 Şubat 2021 tarihi sonrasında yapılacak yüz yüze sınavlara katılacak. Ortaöğretim Genel Müdürü yaptığı açıklamada sınav notları tamamlandığında dönem tamamlama işleminin gerçekleşeceğini ifade etti.
2. dönem yapılacak yüz yüze sınavlar neticesinde lise öğrencilerinin birinci dönem karne notları oluşturulacak. Yüz yüze eğitim varken yapılan 1. dönem notları ve ikinci dönem yapılan sınavların sonuçları e-Okul sistemine girilecek. Öğrenciler VBS üzerinden karne sonuçlarını görüntüleyebilecek.