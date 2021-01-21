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    9,10,11 ve 12. sınıflar bu dönem karne alabilecek mi? | notları nasıl verilecek? Kimler yarın karne alabilecek?

    tarafından yapılan açıklamaya göre, 2020- 2021 eğitim öğretim birinci yılının 22 Ocak Cuma günü sona ereceği duyuruldu. Her yıl iki ayrı döneme ait karne alan öğrenciler bu yıl karneleri için meraklanıyor. Bakanı , koronavirüs tedbirleri doğrultusunda okullarda yaşanabilecek  hareketliliğin önüne geçilebilmesi için dijital karne verilebileceğini ifade etmişti. Bunun üzerine milyonlarca öğrenci " öğrencileri 1.dönem karne alacak mı?' sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki e 9,10,11 ve 12. sınıflar karne alacak mı? ? İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

    takvim.com.tr
    Lise 9,10,11 ve 12. sınıflar bu dönem karne alabilecek mi?

    Milli Eğitim Bakanlığı 25 Aralık günü yaptığı açıklamada lise öğrencilerinin karne notlarının belirleneceği yüz yüze sınavların iptal edildiğini duyurdu. Milli Eğitim Ortaöğretim Genel Müdürü Cengiz Mete yaptığı açıklamasında sınavların yüzde 40'nın tamamlandığını belirtti. MEB salgın koşulları nedeniyle lise öğrencilerinin karne notlarını oluşturacak sınavların ertelenmesi kararını aldı. Evlerinden uzaktan eğitimlerini sürdüren lise kademeleri karnelerin ne zaman ve neye göre verileceğini araştırıyor. Özellikle YKS sınavı sonrası öğrencilerin karne notlarından oluşan dönem sonu puanları üniversiteye girişte önemli bir rol oynuyor. Birinci dönemin sona ermesine bir haftadan kısa bir süre kala kafa karışıklığı yaşayan lise öğrencileri karne verilip verilmeyeceğine odaklandı. Peki Lise 9,10,11 ve 12. sınıflar karne alacak mı? Lise karne notları nasıl verilecek?

    LİSE ÖĞRENCİLERİ BU DÖNEM KARNE ALACAK MI?

    9,10,11 ve 12. sınıf öğrencileri birinci dönemin sona ereceği 22 Ocak cuma günü karne almayacak. Milli Eğitim Bakanlığı, liselerde karne notlarının yapılacak sınavlar sonucunda belirlenmesi kararını aldı.

    Alınan karar doğrultusunda lise öğrencileri 2. dönemin başlayacağı 15 Şubat 2021 tarihi sonrasında yapılacak yüz yüze sınavlara katılacak. Ortaöğretim Genel Müdürü yaptığı açıklamada sınav notları tamamlandığında dönem tamamlama işleminin gerçekleşeceğini ifade etti.

    2. dönem yapılacak yüz yüze sınavlar neticesinde lise öğrencilerinin birinci dönem karne notları oluşturulacak. Yüz yüze eğitim varken yapılan 1. dönem notları ve ikinci dönem yapılan sınavların sonuçları e-Okul sistemine girilecek. Öğrenciler VBS üzerinden karne sonuçlarını görüntüleyebilecek.

        MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINDAN E-KARNE KARARI!

        Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs tedbirleri doğrultusunda okullarda yaşanabilecek hareketliliğin önüne geçilebilmesi için dijital karne verilebileceğini ifade etmişti. Katıldığı canlı yayın programında gündeme özel açıklamalarda bulunan Bakan karnelerin çevrimiçi ortamda dijital olarak verileceğini söyledi. Karne dağıtımıyla ilgili Ziya Selçuk "Keşke beraber kol kola girip de karne heyecanını yaşayabilsek ama inşallah o günlerde gelecek. Ne olursa olsun çocukların karne almasını önemsediğimi söyleyebilirim. Dijital de olsa alsınlar, görsünler" ifadelerini kullandı.

        E - OKUL KARNE NOTLARI 2021 GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

        e-Karne öğrencilere dijital olarak verilecek karnelerdir. Pandemi sürecinde karneler Milli Eğitim Bakanlığı'nın e-Okul sistemi üzerinden paylaşılacaktır.

        Tüm öğrenciler karnelerine "e-okul.meb.gov.tr" internet sitesi üzerinden ulaşabilecek. Öğrenciler, "takdir ve teşekkür" belgelerine de sistem üzerinden erişebilecek.

        Öğrencilerin sistem bilgilerine T.C kimlik no ve okul numaraları ile kolayca erişim sağlanabiliyor.

        EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NE ZAMAN BİTECEK?

        Milli Eğitim Bakanlığı, koronavirüs önlemleri sebebiyle 2020-2021 eğitim öğretim takviminde değişiklik yaptı. 22 Ocak'ta uzaktan eğitim sona erecek. 25 Ocak tarihinde başlayacak yarıyıl tatili bu yıl 21 gün yapılacak. Yüz yüze eğitim kararının alınması, pandemi koşullarının gözden geçirilmesiyle ikinci dönemin başlayacağı 15 Şubat'ta nihai karar verilecek.

            KARNE NOTU NASIL BELİRLENECEK?

            Öğrencilere karne notları ise derse katılım puanı üzerinden hesaplanarak verilecek. 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi ile sınırlı olmak kaydıyla dönem puanı belirlenirken, 1. 2. ve 3. sınıflarda dönem sonu işlemleri, ilgili yönetmelikte belirtildiği şekliyle uygulanmaya devam edecek, 4. sınıflarda ders etkinliklerine katılım puanlarının aritmetik ortalaması ile dönem puanı hesaplanacak.

            5. 6. 7. ve 8. sınıflarda ders etkinliklerine katılım puanları ve varsa proje puanlarının aritmetik ortalaması ile dönem puanı hesaplanacak.

            Bakan Ziya Selçuk yaptığı açıklamada, İlkokul ve Ortaokul öğrencilerinin karne notlarını ders etkinliklerine katılım puanı üzerinden alınacağını bildirdi.

            MEB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, "İlkokullarda sınav yapılmayacak, karne notları, ders etkinliklerine katılım puanı ile belirlenecektir. Ortaokul ve liselerde birinci döneme ait bir yazılı/uygulama puanları ve performans notları üzerinden ölçme değerlendirme yapılacaktır. Sınav notu bulunmayan şubelerin sınavları, okul ortamında ve sosyal mesafe/hijyen tedbirlerine uygun olarak seyreltilmiş gruplar hâlinde gerçekleştirilecektir.
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            Haberler Güncel Lise 9,10,11 ve 12. sınıflar bu dönem karne alabilecek mi? | Lise karne notları nasıl verilecek? Kimler yarın karne alabilecek?