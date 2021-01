E-Okul karne notları görüntüleme sorgulama! Not ortalaması hesaplama! Lise karne notları nasıl verilecek?

Kredili sistem not ortalaması

Kredili not sistemi genellikle üniversitelerde kullanılmaktadır. Öğrencinin not ortalaması burada; öğrencinin dönem içinde almış olduğu ders sayısı, her dersin kredi puanı gibi etkenler ile bulunur.

Not sistemi: AA, BA, BB, CB, CC, DC, DD, FD, FF

Dönem ders sayısı: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15

Ders Kredisi: 0,5 , 1, 1,5 , 2, 2,5 , 3,5 , 4

Genel tüm dönemlerde elde ettiği ağırlıklı krediler toplamının toplam ders kredisine bölünmesiyle hesaplanır.

Her dersin kredi sayısı ile o derste alınan notun başarı puanının çarpılması sonucu ağırlıklı krediler toplamı elde edilir.

Tüm derslere ait başarı notları ve derslerin kredi sayısı kullanılarak hesaplanan puan türü de genel akademik ortalamayı verir.