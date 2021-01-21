Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir? KPSS-2020/7 Tarım ve Orman Bakanlığı başvuru kılavuzu yayınlandı! Tarım ve Orman Bakanlığının sözleşmeli pozisyonları için 15-28 Mayıs 2020 tarihleri arasında tercih yapamayan adaylar, 21-27 Ocak 2021 tarihleri arasında tercih yapabiliyor. Başvuru döneminin başlamasıyla birlikte başvuru kılavuzu araştırılmaya başlandı.
KPSS TERCİH KILAVUZU GÜNCELLENDİ
Tarım ve Orman Bakanlığının sözleşmeli pozisyonları için 15-28 Mayıs 2020 tarihleri arasında tercih yapamayan adaylar, 21-27 Ocak 2021 tarihleri arasında tercih yapabilecekler. İnternetten tercih gönderme işlemleri 27 Ocak 2021 tarihinde, saat 23.59'da sona erecektir. Atama yapılacak sözleşmeli pozisyonlar, ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyi ayrı olmak üzere Tablo-1, Tablo-2, Tablo-3'de gösterilmiştir.
Tercih işlemleri, yargı kararı gereği güncellenen KPSS-2020/7 Tercih Kılavuzunda belirtilen kurallara göre yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.
ÖSYM AÇIKLAMASI!
ÖSYM resmi sitesinde yer alan duyuruda; "Danıştay 2. Dairesinin kararıyla, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın Geçici 19. maddesinin yürütmesi durdurulmuştur. Yürütmenin durdurulması kararı gereğince, ilgili tarihte kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta olmaları nedeniyle KPSS-2020/7 yerleştirme işlemlerinde Tarım ve Orman Bakanlığının sözleşmeli pozisyonları için 15-28 Mayıs 2020 tarihleri arasında tercih yapamayan adaylar, 21-27 Ocak 2021 tarihleri arasında tercih yapabileceklerdir.
Tercih işlemleri, yargı kararı gereği güncellenen ve ekte yer alan KPSS-2020/7 Tercih Kılavuzunda belirtilen kurallara göre yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir." denildi.
KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca verilen 826 açıktan işçi atama izni üzerine, Türkiye İş Kurumu kanalı ile başvurular alındı.54'üncü Noter ve Noterler Birliği ile Tarım ve Orman Bakanlığınca oluşturulan komisyon gözetiminde yapılan kura çekilişinde, 826 asil ve 826 yedek aday belirlendi.Noter tarafından belirlenen asil ve yedek adaylar, evrak kontrolleri, sabıka kayıtları ve aranan şartları taşıyıp taşımadıkları incelendikten sonra atama işlemleri yapılacak.
Şartları taşımadığı tespit edilen asil adayın yerine, şartları taşıyan yedek adayların atamaları yapılacak.Detaylı bilgi için https://www.tarimorman.gov.tr/Haber/4892/826-Tarim-Iscisi-Alim-Kuralari-Noter-Huzurunda-Belirlendi adresini ziyaret edebilirsiniz.