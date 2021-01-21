KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca verilen 826 açıktan işçi atama izni üzerine, Türkiye İş Kurumu kanalı ile başvurular alındı.54'üncü Noter ve Noterler Birliği ile Tarım ve Orman Bakanlığınca oluşturulan komisyon gözetiminde yapılan kura çekilişinde, 826 asil ve 826 yedek aday belirlendi.Noter tarafından belirlenen asil ve yedek adaylar, evrak kontrolleri, sabıka kayıtları ve aranan şartları taşıyıp taşımadıkları incelendikten sonra atama işlemleri yapılacak.

Şartları taşımadığı tespit edilen asil adayın yerine, şartları taşıyan yedek adayların atamaları yapılacak.Detaylı bilgi için https://www.tarimorman.gov.tr/Haber/4892/826-Tarim-Iscisi-Alim-Kuralari-Noter-Huzurunda-Belirlendi adresini ziyaret edebilirsiniz.