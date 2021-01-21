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    • 21.01.2021 12:31
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    açıklandı mı? 2021 MSB ASAL sorgulama!

    2021 MSB ASAL asker adayları tarafından sorgulanıyor. Askerliğini bedelli olarak yapmak isteyen vatandaşlar açıklandı mı sorusuna yanıt arıyor. Bedelli askerlik yapacak vatandaşlar başvurularını 2020 yılında tamamlamıştı. Peki, bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Bedelli askerlik yerlerinin Ocak ayında açıklanacağı duyurulmuştu.

    takvim.com.tr
    Bedelli askerlik sonuçları açıklandı mı? 2021 MSB ASAL bedelli askerlik yerleri sorgulama!

    Bedelli askerlik sonuçları açıklandı mı? 2021 MSB ASAL bedelli askerlik yerleri sorgulama ekranı araştırılıyor. Askerliğini bedelli olarak yapmak isteyen vatandaşlar başvuru işlemlerini tamamlamıştı. İşte askerlik görevini yapmak isteyenlerin merak ettiği sorunun cevabı!

    BEDELLİ ASKERLİK SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    Bedelli askerlik sonuçlarına ilişkin herhangi bir duyuru henüz yapılmadı. Sonuçlar açıklandığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.

    Başvuru bilgilendirmesinde "Bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin kimlikleri, celp ve sevk dönemleri ile temel eğitimi yapacakları birlikleri 2021 yılı ocak ayında e-Devlet ve askerlik şubelerinden duyurulacaktır." denildi.

    Yükümlülerin kimlikleri, celp ve sevk dönemleri ile temel eğitimi yapacakları birlikleri 2021 yılı ocak ayında e-Devlet ve askerlik şubelerinden duyurulacak.

    Bedelli askerlik başvurusu yapmak için şubelere gitmeye gerek kalmadan E-Devlet üzerinden işlemler tamamlanmıştı. Başvurular 31 Aralık 2020 saat 18.00'de sona ermişti.

    2020 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?

    Bedelli askerlik ücreti hesaplanırken katsayı dikkate alınıyor. Geçtiğimiz yıl Ocak/Haziran döneminde katsayı 0.146061 iken Temmuz/Aralık döneminde 0.154461 olarak gerçekleşti.

    Ocak/Haziran döneminde bedelli askerlik 35 bin 54 lirayken Temmuz/Aralık döneminde 37 bin 70 lira oldu.

    Dövizle askerlik Ocak/Haziran döneminde 5261 euroyken, Temmuz/Aralık döneminde 5563 euro oldu.

        BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Başvuru; yükümlülerin yoklamalarını yaptırmalarını, bedelli askerlik tercihinde bulunmalarını ve belirtilen bedelin tercih tarihinden itibaren iki ay içerisinde ödenmesini içermektedir. Bu nedenle yoklamasını yaptırmayanların öncelikle "Askerliğe Elverişlidir" sağlık kararı almış olması gerekmektedir.

        Fiilî askerlik hizmetine başlayanlar ile bakaya, yoklama kaçağı ve saklıların bedelli askerliğe başvuru hakkı bulunmamaktadır.

        2001 doğumlu ve bu doğumla yoklamaya tabi daha yaşlı yükümlüler ile askerliği ertelenmiş olanlardan (erteleme başlangıç tarihinden önce yoklama kaçağı ve bakaya kalanlar hariç) erteleme süresi içerisinde başvuru işlemlerini tamamlayanlar bedelli askerlikten yararlanacaktır. 2020 yılı celp ve sevk dönemlerinde sınıflandırılmış yükümlülerden erteleme hakkı olmayanların müracaatları kabul edilmeyecektir.
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        Haberler Güncel Bedelli askerlik sonuçları açıklandı mı? 2021 MSB ASAL bedelli askerlik yerleri sorgulama!