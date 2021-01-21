Bedelli askerlik sonuçları açıklandı mı? 2021 MSB ASAL bedelli askerlik yerleri sorgulama ekranı araştırılıyor. Askerliğini bedelli olarak yapmak isteyen vatandaşlar başvuru işlemlerini tamamlamıştı. İşte askerlik görevini yapmak isteyenlerin merak ettiği sorunun cevabı!
BEDELLİ ASKERLİK SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Bedelli askerlik sonuçlarına ilişkin herhangi bir duyuru henüz yapılmadı. Sonuçlar açıklandığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.
Başvuru bilgilendirmesinde "Bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin kimlikleri, celp ve sevk dönemleri ile temel eğitimi yapacakları birlikleri 2021 yılı ocak ayında e-Devlet ve askerlik şubelerinden duyurulacaktır." denildi.
Yükümlülerin kimlikleri, celp ve sevk dönemleri ile temel eğitimi yapacakları birlikleri 2021 yılı ocak ayında e-Devlet ve askerlik şubelerinden duyurulacak.
Bedelli askerlik başvurusu yapmak için şubelere gitmeye gerek kalmadan E-Devlet üzerinden işlemler tamamlanmıştı. Başvurular 31 Aralık 2020 saat 18.00'de sona ermişti.
2020 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?
Bedelli askerlik ücreti hesaplanırken katsayı dikkate alınıyor. Geçtiğimiz yıl Ocak/Haziran döneminde katsayı 0.146061 iken Temmuz/Aralık döneminde 0.154461 olarak gerçekleşti.
Ocak/Haziran döneminde bedelli askerlik 35 bin 54 lirayken Temmuz/Aralık döneminde 37 bin 70 lira oldu.
Dövizle askerlik Ocak/Haziran döneminde 5261 euroyken, Temmuz/Aralık döneminde 5563 euro oldu.