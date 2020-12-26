

Gırgır olsun diye Kılıçdaroğlu'nu bile sorardım.

Görüldüğü gibi seçimi Erdoğan gümbür gümbür kazanıyor, bunun başka bir izah tarzı yoktur.



YAZININ TAMAMI İÇİN TIKLAYIN



Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür'ün dün kaleme aldığı "Yeni partilerden hangisi daha şanslı?" adlı köşe yazısı şöyle:

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde iktidar olmak için yüzde 50 artı 1 gerekiyor. Bu da partileri daha makul siyaset üretmeye ve asgari müştereklerde ittifak yapmaya zorluyor. Bu tablo ister istemez geri planda kalmış partilerle, siyasi aktörlerin de önünü açıyor. Öyle ki, son iki yıl içinde bu fırsatı kaçırmak istemeyen 20'yi aşkın yeni parti kuruldu.