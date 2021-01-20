HASTANE PARA DERDİNE DÜŞTÜ

Bir gün hastane yetkilisi çağırdı. Tedavinin uzun süreceğini söyleyip, bize hastane yakınlarında bir otelde süit tahsis ettiler. Üç gün sonra yine bizi bir gün hastaneye çağırdılar. Para tahsil etmek istediler. Para derdine düşüp bir sürü evrak imzalattılar.