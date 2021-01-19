Vali Erin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Suruç ilçemizdeki ikametinde meydana gelen tüp patlaması sonucu hayatını kaybeden jandarma personelimiz Jandarma Uzman Çavuş Kaan Can Serpinli'ye ve oğluna Allah'tan rahmet, hastanede tedavileri devam eden eşine ve kızına acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.