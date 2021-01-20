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    • 20.01.2021 11:34
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    Son dakika: Eski hakkında terör soruşturması kapsamında tutuklama kararı

    Son dakika haberi... Terör soruşturması kapsamında açılan davada yargılanan eski 'ın tutuklanmasına karar verildi. Hazırlanan iddianamede Kocaman hakkında, " örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

    AA
    Eski HDP vekili hakkında tutuklama kararı

    Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz yargılanan Kocaman ve avukatı hazır bulundu.

    Üzerine isnat edilen suçlamaları reddeden Kocaman, beraatine karar verilmesini talep etti.

    Mahkeme, Kocaman'ın tutuklanmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

    Hazırlanan iddianamede Kocaman hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

    Mahkeme sonrası gözaltına alınan Kocaman'ın işlemlerinin ardından cezaevine gönderileceği öğrenildi.

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    Haberler Güncel Son dakika: Eski HDP Siirt Milletvekili Hatice Kocaman hakkında terör soruşturması kapsamında tutuklama kararı