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    SON DAKİKA: Ünlü ismin evine uyuşturucu baskını: gözaltına alındı!

    Son dakika haberi! Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden , evine düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı. Beraberinde bulunan 2'si yabancı uyruklu 3 kadın ile 2 erkeğin de gözaltına alındığı Kerem Dürüst'ün evinde 18 gram esrar, 14 uyuştucu hap, hassas terazi ve sehpa üzerinde, uyuşturucu parası olarak bırakıldığı tahmin edilen 2 adet 100 TL ele geçirildi.

    DHA
    Ünlü ismin evine uyuşturucu baskını

    Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Kerem Dürüst, evine düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı. Beraberinde bulunan 2'si yabancı uyruklu 3 kadın ile 2 erkeğin de gözaltına alındığı Kerem Dürüst'ün evinde 18 gram esrar, 14 uyuştucu hap, hassas terazi ve sehpa üzerinde, uyuştucu parası olarak bırakıldığı tahmin edilen 2 adet 100 TL ele geçirildi.

    Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yaptığı sokak çalışmaları sırasında aldığı ihbar üzerine cemiyet hayatının ünlü simalarından Kerem Dürüst'ün evine operasyon düzenledi.

    Operasyonda evde yapılan aramada 18 gram esrar, 14 uyuşturucu hap, hassas terazi ve uyuşturucu satışından temin edildiği tahmin edilen sehpa üzerinde 2 adet 100 TL ele geçirildi.

    Kerem Dürüst ile evde bulunan T.K. ve Ş.Y. ile D.Y., Y.B.,N.O. isimli kadınlar gözaltına alındı. Kadınların ikisinin yabancı uyruklu olduğu öğrenildi.

    Polis ekipleri gözaltına alınanlardan T.K.'nin adresinde yaptığı aramada da 2 gram esrar, 1 gram metamfetamin ve 3 ecstacy hap ele geçirdi.

    Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülen Kerem Dürüst ile T.K.'nin, sorgularının ardından 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçlamasıyla adliyeye sevkedileceği bildirildi.

    Gözaltına alınan 3'ü kadın 4 kişi hakkında ise 'uyuşturucu madde kullanmak'tan işlem yapıldığı öğrenildi.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Ünlü ismin evine uyuşturucu baskını: Kerem Dürüst gözaltına alındı!