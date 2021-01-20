

KILIÇDAROĞLU SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

Daha önce de birçok taciz ve tecavüz iddialarına karşı sessizliğini koruyan CHP yönetimi ve Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu iddialar karşısında yine sessiz kalmayı tercih etti.

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