Akkuyu Nükleer AŞ'den yapılan açıklamada, dün Gülnar ilçesindeki Akkuyu NGS sahasına giden bağlantı yolunun yapımını yürüten alt yüklenici şirket tarafından planlı delme ve patlatma çalışmaları gerçekleştirildiği belirtildi.

Çalışmalar sırasında, Büyükeceli Mahallesi'ndeki bazı konutlarda hasar oluştuğu kaydedilen açıklamada, "Çalışmalar sırasında bazı evlerin camları hasar görmüş, iki kişi cam kırıkları nedeniyle hafif şekilde yaralanmıştır. Yaralanan vatandaşlara derhal yerinde acil müdahale yapılmıştır. Olay yerinde jandarma yetkilileri ve ilgili diğer kurumlar çalışmalarını sürdürmekte, hasar görmüş evlerde ikamet eden vatandaşların acil ihtiyaçları da karşılanmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Mahallede, yerel yetkililer tarafından yürütülen hasar tespit çalışmalarının devam ettiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu çalışmaların tamamlanmasının ardından zarar tazmini gerçekleştirilecektir. Akkuyu Nükleer AŞ, alt yüklenici şirketle koordineli şekilde olayın nedenlerine ilişkin detaylı soruşturmayı yürüten güvenlik kuvvetlerine gerekli her türlü desteği ve yardımı sağlamaktadır. Soruşturmanın ardından ileride bu tür kazaların önüne geçilmesi için gerekli önlemler alınacaktır."

Mersin Valiliğinden dün yapılan açıklamada, Akkuyu NGS'de inşaat çalışmaları sırasında planlı patlatma sonucunda bölgedeki bazı ev ve seralarda hasar oluştuğu, konuyla ilgili inceleme başlatıldığı bildirilmişti.