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    • 20.01.2021 14:56
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    SON DAKİKA: 'den "planlı patlatma" açıklaması: Vatandaşların acil ihtiyaçları karşılanmaktadır

    Son dakika haberine göre, , Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) sahasına giden bağlantı yolunun yapımı sırasındaki planlı patlatma nedeniyle bazı evlerde oluşan zararla ilgili başlatılan hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü ve vatandaşların zararının karşılanacağını bildirdi.

    AA
    Akkuyu Nükleer AŞ'den patlama açıklaması

    'den yapılan açıklamada, dün Gülnar ilçesindeki sahasına giden bağlantı yolunun yapımını yürüten alt yüklenici şirket tarafından planlı delme ve patlatma çalışmaları gerçekleştirildiği belirtildi.

    Çalışmalar sırasında, Büyükeceli Mahallesi'ndeki bazı konutlarda hasar oluştuğu kaydedilen açıklamada, "Çalışmalar sırasında bazı evlerin camları hasar görmüş, iki kişi cam kırıkları nedeniyle hafif şekilde yaralanmıştır. Yaralanan vatandaşlara derhal yerinde acil müdahale yapılmıştır. Olay yerinde jandarma yetkilileri ve ilgili diğer kurumlar çalışmalarını sürdürmekte, hasar görmüş evlerde ikamet eden vatandaşların acil ihtiyaçları da karşılanmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

    Mahallede, yerel yetkililer tarafından yürütülen hasar tespit çalışmalarının devam ettiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "Bu çalışmaların tamamlanmasının ardından zarar tazmini gerçekleştirilecektir. Akkuyu Nükleer AŞ, alt yüklenici şirketle koordineli şekilde olayın nedenlerine ilişkin detaylı soruşturmayı yürüten güvenlik kuvvetlerine gerekli her türlü desteği ve yardımı sağlamaktadır. Soruşturmanın ardından ileride bu tür kazaların önüne geçilmesi için gerekli önlemler alınacaktır."

    nden dün yapılan açıklamada, Akkuyu NGS'de inşaat çalışmaları sırasında planlı patlatma sonucunda bölgedeki bazı ev ve seralarda hasar oluştuğu, konuyla ilgili inceleme başlatıldığı bildirilmişti.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Akkuyu Nükleer AŞ'den "planlı patlatma" açıklaması: Vatandaşların acil ihtiyaçları karşılanmaktadır