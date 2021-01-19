Mersin'in Gülnar ilçesinde inşaatı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali bölgesindeki kontrollü patlamaya ilişkin açıklama geldi.

Gülnar'da inşaatı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali bölgesinde kontrollü patlama sırasında bazı ev ve seralarda zarar oluştuğu iddia edildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Mersin Valiliği, yaptığı yazılı açıklama ile zarar tespiti için çalışmaların sürdüğünü, vatandaşların zararlarının ise tazmin edileceğini bildirdi.

Konuya ilişkin Mersin Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

ZARAR TESPİT KOMİSYONU KURULDU

"İlimiz Akkuyu Nükleer Güç Santrali Bölgesinde bugün yapılan planlı patlatma sonucu patlamanın etkisiyle Büyükeceli bölgemizde ev ve seralarda meydana gelen zararların tespitine yönelik zarar tespit komisyonu kurulmuş olup gerekli çalışmalara başlanmıştır. Bu çerçevede vatandaşlarımızın zararları tazmin edilecektir. Patlatma ile ilgili gerekli incelemeleri yapmak üzere Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'ndan bir ekip görevlendirilmiştir. Konu her yönüyle incelenecek ve sorumlular hakkında gerekli işlemler yapılacaktır."