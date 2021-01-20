Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 bekçilik sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 bekçilik sınav sonuçları merakla bekleniyor. Sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına ilişkin bekçi adayları arama motorlarında yanıt arıyor. 2021 bekçi alımı için sınav 20 Ocak tarihinde tamamlanıyor. Binlerce bekçi adayı 20 Ocak günü saat 15:00'te sınava giriş yapıyor. Sınavdan çıkış yapacak adaylar da bekçilik sınav sonuçları hakkında sorgulama yapıyor. Peki 2021 bekçilik sınav sonuçları nasıl öğrenilir?
BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
20 Ocak tarihinde gerçekleştirilen bekçilik sınav sonuçları 15 Şubat 2021 tarihinde adayların erişimine açılacak. Adaylar sınav sonuçlarını meb.gov.tr, Polis Akademisi internet sitesinden görüntüleyebilecek.
BEKÇİLİK SINAVI NASIL OLACAK?
Sınavda çoktan seçmeli 5 (beş) seçenekli testlerden oluşan A ve B soru kitapçığı kullanılacak.
Kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar (işitme cihazı, insülin pompası, kan şekeri ölçüm cihazı ve benzeri) hariç sınava gelirken yanlarında; çanta, cüzdan, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe,bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlarla, depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, databank, sözlük, hesap makinesi, kâğıt, kitap, defter, not defteri vb. dokümanlar, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar, ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesneleri bulunan adaylar sınav binasına alınmayacak.
Adaylar sınava gelirken yanlarında iki adet siyah uçlu kurşun kalem, silgi ve kalemtraş bulunduracaklar. Ayrıca adaylar sınava bandajı çıkarılmış şeffaf şişe içinde su getirebilecekler.
Adaylar sınava, sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgelerinden birisi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı, geçerlik süresi devam eden pasaport veya sürücü belgesi) ile girecekler. Sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacak.
Adaylar, nüfus müdürlüklerince verilen fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu- karekodlu geçici kimlik belgesi/ T.C. kimlik kartı talep belgesi ile sınava alınabilecek.
Sınav soruları ve cevap anahtarları 19 Ocak 2021 tarihinde https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacak.
Sınav sonuç bilgileri 15 Şubat 2021 tarihinden itibaren https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacak.