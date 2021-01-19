



SALDIRI ANININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, Özdağ'a saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı. Bir vatandaş tarafından çekilen görüntülerde, saldırganlardan ikisinin elinde silah, diğerlerinde ise sopa olduğu görüldü.