Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 19.01.2021 13:32
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.01.2021 13:48
    ABONE OL

    SON DAKİKA: Başkan Yardımcısı ’a saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı!

    Son dakika haberine göre, Başkan Yardımcısı ’a yönelik saldırının görüntüsü ortaya çıktı. Öte yandan alınan bilgiye göre, 15 Ocak'ta ikametinin önünde uğradığı saldırının ardından dün hastaneden taburcu edilen Özdağ, evinde dinlenmeyi sürdürüyor.

    AJANSLAR
    Özdağ’a saldırı anının görüntüsü ortaya çıktı

    Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özdağ, 15 Ocak'ta evinin önünde 5 kişi tarafından saldırıya uğramıştı.

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 5 saldırgandan 2'si gözaltına alındı.



    SALDIRI ANININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
    Öte yandan, Özdağ'a saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı. Bir vatandaş tarafından çekilen görüntülerde, saldırganlardan ikisinin elinde silah, diğerlerinde ise sopa olduğu görüldü.



    SİLAH SESLERİ DUYULDU
    Özdağ'ın saldırı sonrası kaçan şüphelileri kovaladığı anlar kameraya yansırken, bu sırada silah sesleri duyuldu.


    GELECEK PARTİSİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ÖZDAĞ KENDİSİNE SALDIRAN BİR KİŞİYİ TEŞHİS ETTİ
    Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, kendisine saldıran şüphelilerden birini teşhis etti. Alınan bilgiye göre, 15 Ocak'ta ikametinin önünde uğradığı saldırının ardından dün hastaneden taburcu edilen Özdağ, evinde dinlenmeyi sürdürüyor.

    Saldırıya ilişkin 2 kişinin gözaltındaki işlemleri devam ederken, Özdağ'ın şüphelilerin tespiti için bugün Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine davet edildiği öğrenildi.

    Saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerden ikisini Özdağ'ın şoförünün, birini ise gösterilen sabıka kayıtlı kişiler arasından Özdağ'ın tespit ettiği bildirildi.

    Teşhisi yapılan üç şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel SON DAKİKA: Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ’a saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı!