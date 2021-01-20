Sefirin Kızı dizisinde Nare karakterini canlandıran başarılı oyuncu Neslihan Atagül'ün geçirgen bağırsak sendromu hastalığına yakalandığını açıklamasının arından gündeme bomba gibi düştü. Geçirgen bağırsak sendromu nedir? Geçirgen bağırsak sendromu belirtileri neler, tedavisi var mı? Sorularının yanıtları da merak edilerek gündemde sıkça araştırılan bilgiler arasında yer aldı. İşte detaylar…
GEÇİRGEN BAĞIRSAK SENDROMU NEDİR?
Bağırsaklarımız sindirim sistemimizin en önemli parçasıdır. Çünkü besinler bağırsaklarımızda parçalanmaya, sindirilmeye devam eder ve yine burada emilirler. Bağırsaklarımızdaki bu emilim işleminin de tıpkı diğer sistemlerdeki gibi bir işleyişi vardır. Bağırsak hücreleri sıkı bağlantılar ile bitişik bir şekilde dizilmiştir ve bu haliyle bir filtreyi andırmaktadır. Bu filtre sayesinde bağırsaklarımızdan kanımıza yalnızca sindirilmiş besinler, sıvılar, vitamin ve mineraller gibi zararsız maddeler geçebilirler. Eğer bağırsak hücreleri arasındaki bu sıkı bağlantı bozulursa kanımıza zararlı organizmalar ve toksinler gibi istenmeyen maddeler de karışabilirler. İşte "geçirgen bağırsak sendromu" olarak adlandırılan bu problem, bağırsak duvarının geçirgenliği ile ilgilidir.
GEÇİRGEN BAĞIRSAK SENDROMU BELİRTİLERİ NELERDİR?
Besin alerjileri
Bağışıklık sistemi hastalıkları
Deri hastalıkları
Nörolojik hastalıklar
Vitamin eksiklikleri
Tedavi edilemeyen depresyon ve anksiyete
Sürekli devam eden baş ağrısı ve migren
Fibromiyalji
Kabızlık ve ishal gibi sindirim problemleri
Aşırı kilo ve kilo vermekte zorlanma
Irritabl bağırsak sendromu
Kronik yorgunluk
GEÇİRGEN BAĞIRSAK SENDROMU TEDAVİSİ VAR MI?
Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Murat Keskin: "Tedavide en önemli basamak altta yatan sebebi bulup, ortadan kaldırmaktır" diyerek sözlerini sürdüren Keskin, "Birçok hastalıkta olduğu gibi geçirgen bağırsak sendromunda da doğru ve doğal beslenmek, stresten uzaklaşmak tedavinin vazgeçilemez bir parçasıdır. Aşırı şeker, karbonhidrattan uzak durmak, işlenmiş yağlardan ziyade doğal zeytinyağı kullanmak, bol lifli gıdalar tüketmek, gluten içeren unlu mamullerden ve lektin içeren işlenmiş patates ve sütten kaçınmak çok önemlidir.
Ayrıca doğal probiyotik olarak bilinen ev yapımı yoğurt, yoğurt suyu, turşu, turşu suyu, tarhana, kelle-paça çorbası gibi ürünlerin tüketilmesi önerilmektedir. Ancak son yapılan çalışmalarda bu ürünlerin tek başına yeterli olmayacağı, bağırsakta açılan probiyotik ürünlerin kullanılmasının bağırsak florasını kısa sürede iyileştireceği ve hastalığın tedavisinde önemli bir yer aldığı bulunmuştur" şeklinde konuştu.