Safirin Kızı'nın Nare'si Neslihan Atagül'ün hastalığı korkutucu boyutta! Ölüm riski olan Neslihan Atagül'ün eşi de...
Safirin Kızı'nın Nare'si Neslihan Atagül'ün hastalığı korkutucu boyutta! Ölüm riski olan Neslihan Atagül'ün eşi bağırsaklarından rahatsızlandı. Oyunculuğu kadar özel hayatıyla da magazin gündeminin yakından takip ettiği çiftler arasında olan Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu çifti hastalıklarıyla gündeme geldi. İkilinin bağırsak rahatsızlığı sevenlerini korkuttu. Uzmanlar geçirgen bağırsak sendromu hakkında yaptığı açıklamada bu hastalığın ölümcül sonuçlara yol açabildiğini ifade etti. Peki, Sefirin Kızı dizisine rahatsızlığı nedeni ile veda eden Neslihan Atagül'ün hastalığı nedir, sağlık durumu nasıl?
20.01.2021 12:29
- Son Güncelleme: 20.01.2021 12:34
Safirin Kızı'nın Nare'si Neslihan Atagül'ün hastalığı korkutucu boyutta! Ölüm riski olan Neslihan Atagül'ün eşi de bağırsaklarından rahatsızlandı. 2016 yılında Kadir Doğulu ile dünyaevine giren ve ilk olarak Yaprak Dökümü dizisi ile karşımıza çıkan başarılı oyuncu Neslihan Atagül, son olarak Sefirin Kızı dizisinde Nare karakterine hayat veriyordu. Sağlık sorunları yaşayan Neslihan Atagül'ün hızla kilo vermesinin nedeninin geçirgen bağırsak sendromu olduğu ortaya çıkınca oyuncu diziden ayrıldı.
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