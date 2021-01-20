Safirin Kızı'nın Nare'si Neslihan Atagül'ün hastalığı korkutucu boyutta! Ölüm riski olan Neslihan Atagül'ün eşi de bağırsaklarından rahatsızlandı. 2016 yılında Kadir Doğulu ile dünyaevine giren ve ilk olarak Yaprak Dökümü dizisi ile karşımıza çıkan başarılı oyuncu Neslihan Atagül, son olarak Sefirin Kızı dizisinde Nare karakterine hayat veriyordu. Sağlık sorunları yaşayan Neslihan Atagül'ün hızla kilo vermesinin nedeninin geçirgen bağırsak sendromu olduğu ortaya çıkınca oyuncu diziden ayrıldı.