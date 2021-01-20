Kerem Dürüst kimdir? Kerem Dürüst gözaltına alındı! Uyuşturucu operasyonunda...

Kerem Dürüst kimdir? Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden birisi olan Kerem Dürüst gözaltına alındı. Kerem Dürüst hakkında arama motorlarında sorgulama yapılıyor. Peki Kerem Dürüst kimdir kaç yaşında nereli?

KEREM DÜRÜST NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Kerem Dürüst, evine düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı. Beraberinde bulunan 2'si yabancı uyruklu 3 kadın ile 2 erkeğin de gözaltına alındığı Kerem Dürüst'ün evinde 18 gram esrar, 14 uyuştucu hap, hassas terazi ve sehpa üzerinde, uyuşturucu parası olarak bırakıldığı tahmin edilen 2 adet 100 TL ele geçirildi.