Kerem Dürüst kimdir? Kerem Dürüst gözaltına alındı! Uyuşturucu operasyonunda...

Kerem Dürüst kimdir? Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden birisi olan Kerem Dürüst gözaltına alındı. Kerem Dürüst hakkında arama motorlarında sorgulama yapılıyor. Peki Kerem Dürüst kimdir kaç yaşında nereli?
KEREM DÜRÜST NEDEN GÖZALTINA ALINDI?
Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Kerem Dürüst, evine düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı. Beraberinde bulunan 2'si yabancı uyruklu 3 kadın ile 2 erkeğin de gözaltına alındığı Kerem Dürüst'ün evinde 18 gram esrar, 14 uyuştucu hap, hassas terazi ve sehpa üzerinde, uyuşturucu parası olarak bırakıldığı tahmin edilen 2 adet 100 TL ele geçirildi.
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yaptığı sokak çalışmaları sırasında aldığı ihbar üzerine cemiyet hayatının ünlü simalarından Kerem Dürüst'ün evine operasyon düzenledi. Operasyonda evde yapılan aramada 18 gram esrar, 14 uyuşturucu hap, hassas terazi ve uyuşturucu satışından temin edildiği tahmin edilen sehpa üzerinde 2 adet 100 TL ele geçirildi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülen Kerem Dürüst ile T.K.'nin, sorgularının ardından 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçlamasıyla adliyeye sevkedileceği bildirildi.
Gözaltına alınan 3'ü kadın 4 kişi hakkında ise 'uyuşturucu madde kullanmak'tan işlem yapıldığı öğrenildi.
KEREM DÜRÜST KİMDİR?
Kerem Dürüst, sosyetenin tanınmış simaları arasında yer alıyor. 2005 yılından cemiyetin en zengin isimleri arasında yer alan Süreyya Yalçın ile evlenmiştir. Evlilikleri 1 sene sürmüştür. Ayrıca Cemiyet hayatının tanınmış ismi Gül Dürüst'ün oğlu Kerem Dürüst, kasım 2009'da oğlu Ekrem'in annesi Kolombiyalı Katalina Gomez ile nikah masasına oturmuştu.