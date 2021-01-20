Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Bu hafta kabine toplantısı olacak mı?

İKİNCİ NORMALLEŞME NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2021 yılının ilk kabine toplantısının hemen ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamada koronavirüs vaka sayılarının istenilen düzeye gelmesinin ardından yasakların kademeli olarak kaldırılacağı açıklaması yapıldı.

15 ŞUBAT TARİHİ İŞARET EDİLİYOR!

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, sokak kısıtlamalarının etkisinin çok güçlü olduğunu gözlemlediklerini belirterek, "Hasta sayısı yaklaşık 1 aylık süreçte 7 binden 1500 civarına düştü. Aşının ilk dozunun yapılacağı zamanı 15 Ocak gibi düşünsek, ikinci doz 28 gün sonra yapılacak, buna göre 15 Şubat sonrasında kısıtlamaların kaldırılmasını düşünmek daha uygun olacaktır" dedi. Prof. Dr. İlhan, hasta sayısı binin altına düşerse okulların da açılabileceğini belirtti.