Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Bu hafta kabine toplantısı olacak mı?

Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Aşılamaların başlamasıyla birlikte gözler ikinci normalleşme dönemine döndü. Aşılamaların devam etmesi ve tüm yaş gruplarının aşılanmaya başlanmasıyla birlikte sosyal hayatın da normale dönmesi bekleniyor. Yasakların kaldırılmasına yönelik kararlar kabine toplantısında alınacak. Peki kabine toplantısı ne zaman yapılacak?
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?
Koronavirüs pandemi sürecinde alınan kararlarda yön gösterici nitelik taşıyan Bilim Kurulu, bugün saat 17.00'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak. Burada görüşülecek konular, Kabine Toplantısının da gündeminde yer alacak.
Kabine Toplantısının gerçekleşeceği tarih ise Cumhurbaşkanlığı takvimi aracılığıyla duyurulacak. Şu an için toplantı tarihine ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi.
İKİNCİ NORMALLEŞME NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2021 yılının ilk kabine toplantısının hemen ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamada koronavirüs vaka sayılarının istenilen düzeye gelmesinin ardından yasakların kademeli olarak kaldırılacağı açıklaması yapıldı.
15 ŞUBAT TARİHİ İŞARET EDİLİYOR!
Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, sokak kısıtlamalarının etkisinin çok güçlü olduğunu gözlemlediklerini belirterek, "Hasta sayısı yaklaşık 1 aylık süreçte 7 binden 1500 civarına düştü. Aşının ilk dozunun yapılacağı zamanı 15 Ocak gibi düşünsek, ikinci doz 28 gün sonra yapılacak, buna göre 15 Şubat sonrasında kısıtlamaların kaldırılmasını düşünmek daha uygun olacaktır" dedi. Prof. Dr. İlhan, hasta sayısı binin altına düşerse okulların da açılabileceğini belirtti.
20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ
Tüm illerde 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler gün içerisinde 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek. Bu saatler dışında belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak.
20 YAŞ ALTI HAFTA SONU DIŞARI ÇIKABİLECEK Mİ?
20 yaş ve altı bireyler gün içerisinde 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek. Bu saatler dışında 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak. Kısıtlama hafta sonu da dahil olacak.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI NE KADAR?
Sokağa çıkma yasağına uymayanlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 3 bin 150 TL idari para cezası kesiliyor.