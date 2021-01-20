Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün AK Parti 7. Olağan Düzce, Çorum, Amasya, Bartın ve Karabük il kongrelerine video konferans ile katıldı. Şubat ayı sonuna kadar tüm il kongrelerini tamamlamayı hedeflediklerini söyleyen Erdoğan, şu mesajları paylaştı:
AK Parti teşkilatlarımızın salgının yol açtığı sıkıntılara rağmen 1 milyon yeni üyeyi partimize kazandırmış olmasından memnuniyet duyuyorum.
AK Parti'nin yolu milletin yolu, davası milletin davası, gücü milletin gücüdür. Türkiye'yi 2023 hedefleriyle biz buluşturacağız.
Gençlerimizle ülkemizi 2053 vizyonuyla çok daha ileriye yine AK Parti çatısı altında taşıyacaktır.
Türkiye bugün artık bölgesinde ve dünyada dengeleri belirleyecek bir konuma ulaşmıştır.
Türkiye'nin yürüttüğü mücadelede karşımızdakilerin değirmenlerine su taşıyanları, kendi ülkelerini her fırsatta yabancılara şikayet edenleri de kesinlikle unutmayacağız.
Milletimiz istemezükçülüğü hayat biçimi haline getirmiş olanların gerçek yüzünü bildiği için 18 yıldır hiçbirine itibar etmiyor.
Ekonomide ve hukukta atacağımız reform adımlarıyla ilgili hazırlıklarımız kamuoyuna sunma aşamasına gelmiştir. Köklü reformlar için yürüttüğümüz çalışmaları da günü geldiğinde milletimizle paylaşacağız.
Biz, kendi yolumuzda yürümeye devam edeceğiz.
Başkan Erdoğan, dün Sosyolog Prof. Dr. Nur Vergin'in (80) cenaze törenine katıldı.