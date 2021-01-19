SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan 5 ilin kongresinde reform müjdesi: Kamuoyuna sunma aşamasına geldik

Bizler seferle mükellef kadrolar olarak, Rabbim bizlere nice zaferleri nasip etmiştir. Bundan sonra da nicelerini nasip edecektir.

Halka ve Hakk'a hizmet yolunda son nefesimize kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.

Ülkemizi 2023 hedeflerine biz ulaştıracağız. Gençlerimiz ile ülkemizi 2053 vizyonuna biz taşıyacağız. Hep daha büyük projelere imza atacağız.



Biz 2001 yılında partimizi kurduğumuzda Türkiye yakın dönemin en önemli bunalım ve kaoslarından birini yaşıyordu. Milletimiz AK Parti'yi umut olarak görmüş, kuruluşundan 15 ay gibi kısa bir süre sonra iktidara getirmişti. Milletimizi yanıltmadık. Var gücümüzle çalıştık, çabaladık, mücadele ettik. 18 yıldır karşımıza çıkarılan engelleri asla unutmadık, unutmayacağız. Vesayetin engellerini nasıl aştığımızı daha dün gibi hatırlıyoruz.

Türkiye'nin diplomasiden, ekonomisine kadar geniş bir cephede yürüttüğü mücadelede karşımızdakilerin değirmenlerine su taşıyarak Türkiye'yi şikayet edenleri de unutmayacağız. Tuzaklar ve saldırılardan kurtulan Türkiye, bölgede ve dünyada dengeleri belirleyecek bir güce ulaşmıştır.

Milletin rotasını şaşırtan suni kavgaları geride bıraktıkça önümüzdeki ufku daha iyi görmeye başladık.

Cumhuriyet tarihinin tamamında yapılanları 5'e 10'a katladık.