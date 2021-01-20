3.5 yıldır ölüm mesajı alan genç kadın: Eski eş kurbanı olmak istemiyorum (Güncel haberler)

Antalya'da Vehbiye Aydın (30), 4 aylık evliliğinin ardından boşandığı eski eşi G.Z'nin hayatını kabusa çevirdiğini anlattı. 3,5 yıldır eski eşinden tehdit ve ölüm mesajları aldığını dile getiren genç kadın, "Eski eş kurbanı olmak istemiyorum. Sesime kulak verin" dedi.
Aydın'ın avukatı Latif Orçun Anlak, elektronik kelepçe için başvuru yaptıklarını belirterek, "Sıramızı bekliyoruz. Vehbiye sırasını bekliyor. Kelepçenin önce gelmesini istiyoruz. Vehbiye için keşke değil iyi ki demek istiyoruz" açıklamasında bulundu.
KOCAMAN ACI
Kars'ta görevli Uzman Çavuş Asil Koca, otomobiliyle evine dönerken yoldaki buzlanma nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yolcu otobüsüne bindirdi. Kazada Asil Koca, eşi Pakize ve 4 yaşındaki oğlu Toprak Ege, hayatını kaybetti.
TARSUS KAN GÖLÜ: 5 ÖLÜ
Pozantı Ankara otoyolunun Tarsus mevkiinde kamyon ve otomobilin çarptı. Korkunç kazada otomobildeki Gazi, Ali, Ayşe, Meryem ve Emine Rüzgar can verdi.
O CANİ TUTUKLANDI
Konya'da sabah kahvaltı yapması için kendisini uyandıran 5 yıllık eşi Rukiye A. (23) ile 1,5 yaşındaki kızı Eylül'ü, üzerlerine sıcak su dökerek haşlayan Ali A. tutuklandı. Haşlamacı koca, "Tartışmada çaydanlık döküldü. Benim kolumda da yanık var. Ben cani değilim. İnsan evladını yakabilir mi?" dedi.
KİRAZ SOLDU
Adana'da fuhuş çetesi lideri Fırat Ç, evlilik vadiyle Seda Ş.'yi kandırdı. Kiraz lakabı ile erkeklere pazarladı. İtiraz eden genç kadına işkence yaptı, dayak attı. Yakalandı, tutuklandı.
ABD'YE KULAÇ ATTI
Edirne'de ortaokulda yüzme sporuna başlayan Olcaytu Hatipoğlu (17), önce SEV Üsküdar Amerikan Lisesi'ni (UAA) kazandı. Yüzmedeki başarısı sayesinde tam bursa da uzandı. ABD'nin en seçkin üniversitelerinden biri olan Tulane Mühendislik Bölümü'nden tam burslu olarak 11. sınıftayken erken kabul aldı. CEYDA KARAASLAN
CORONAN HOROZ
Aydın'da 10 yıldır Denizli Horozu ve tavuğu besleyen Hasan Özdemir, corona önlemi aldı. Bunun nedenini de şöyle açıkladı: Hayvanlara virüs bulaşmıyor. Ancak bende varsa, hayvanların tüylerine geçebilir. Onlardan da sattığım kişilere bulaşır. Bu yüzden tedbirliyim.
ÜÇ DİPOLAMALI DEDE
Burdur'da emekli kadastro müdürü Mehmet Kaya (72), okuma azmini hiç kaybetmedi. 1984 yılında girdiği Anadolu Üniversitesi AÖF'de, bugüne kadar üç bölüm bitirdi.
BU SESE KULAK VERİN
Erzincan'da Yağmur Yıldız'ın (17) kulaklarında 7 yaşında taktığı küpeler alerji yaptı. 10 yıldır tedavi gören Yağmur'a hale çare bulunamadı. Genç kız, "Okulumdan geri kaldım. Herkesin bakışlarından rahatsız oluyorum. Lütfen bana yardım edin" diye ağladı.
NASA YANİ!
NASA, yeraltı sularının ortalama seviyenin altında olduğunu gösteren su rezervleri haritası yayınladı. Haritada Türkiye'deki yer altı sularının durumunun hesaplandığı bilgiler yer aldı. Buna göre Türkiye'deki yeraltı sularının ortalama seviyenin altında olduğu belirtildi. Haritadaki mavi kısımlar ile fazla su olan bölgeler, kırmızı ve turuncu renkteki kısımlar ile az su olan bölgeler gösterildi. NASA, Türkiye'nin çoğu bölgesinin ciddi derece kuraklık yaşadığına dikkat çekerek uyarı yaptı.
31.3 MİLYON DEVRETTİ
6 bilen çıkmayınca 31 milyon 308 bin lira devretti. 5 bilenler 19 bin 502'şer lira, 4 bilenler 403'er lira, 3 bilenler 26'şar lira, 2 bilenler 2 lira 95'er kuruş alacak.
İNCE'DEN PARTİ HAZIRLIĞI
Muharrem İnce, CHP'den ayrılacağını açıkladı. Yeni kuracağı parti için çalışmalarını hızlandırdı. Partiye, CHP'den İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel'in yanı sıra İYİ Parti'den önemli isimlerin de katılacağı iddiası ortaya atıldı. KORAY TAŞDEMİR- MUHAMMED UZUN
PERİNÇEK DE AŞI OLDU
Siyasi isimler de Coronavirüs'e karşı aşı olmaya başladı. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perincek'e İstanbul'daki Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde COVİD-19 aşısının ilk dozu uygulandı.
DEAŞ'A BÜYÜK DARBE
Güvenlik güçleri terör örgütlerine yönelik düğmeye bastı. İstanbul'da operasyon yapıldı. DEAŞ'lı 16 şüpheli yakalandı. Gaziantep merkezli 15 ilde ise DEAŞ'ın finans ayağına operasyon yapıldı. 35 kişi gözaltına alındı.
FETÖ'YE OPERASYON
İzmir'de FETÖ operasyonu yapıldı. 238 asker gözaltına alındı. Hava Kuvvetleri'nden 464 asker ihraç edildi.
BABA ŞÜKÜR'E 3 YIL HAPİS
Sakarya'da FETÖ davaları devam etti. Firari futbolcu Hakan Şükür'ün babası Selmet Şükür'e 3 yıl hapis cezası verildi.