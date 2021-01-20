3.5 yıldır ölüm mesajı alan genç kadın: Eski eş kurbanı olmak istemiyorum (Güncel haberler)

NASA YANİ!

NASA, yeraltı sularının ortalama seviyenin altında olduğunu gösteren su rezervleri haritası yayınladı. Haritada Türkiye'deki yer altı sularının durumunun hesaplandığı bilgiler yer aldı. Buna göre Türkiye'deki yeraltı sularının ortalama seviyenin altında olduğu belirtildi. Haritadaki mavi kısımlar ile fazla su olan bölgeler, kırmızı ve turuncu renkteki kısımlar ile az su olan bölgeler gösterildi. NASA, Türkiye'nin çoğu bölgesinin ciddi derece kuraklık yaşadığına dikkat çekerek uyarı yaptı.