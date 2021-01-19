Oktay, "Basit bir estetik operasyonu yüzünden kızımız canından oldu. Hastane faturayı bizden tahsil ettikten sonra kızımızın cansız bedenini bize verdi. Kesin ölüm nedenini ortaya koyacak otopsiyi bile yapmadan cansız bedenini hastanede sakladılar. Yurtdışında yaşıyoruz, avukatımıza vekâlet verdik, bu işin peşini asla bırakmayacağız. Kızımızın haklarını sonuna kadar savunacağız. Çok üzgünüz" dedi.

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