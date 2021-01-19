

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden aşılama çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulundu.



Bakan Koca, "Aşı programının 1. aşama 2. adımının bir diğer grubu 90 yaş üzeri büyüklerimiz; yetkin sağlık ekibi ve ekipmanları ile evlerinde aşı olmaya başladı. Huzurevleri, yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde de aşı programı başladı" dedi.



İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın o paylaşımı;

Aşı programının 1. aşama 2. adımının bir diğer grubu 90 yaş üzeri büyüklerimiz; yetkin sağlık ekibi ve ekipmanları ile evlerinde aşı olmaya başladı. Huzurevleri, yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde de aşı programı başladı. pic.twitter.com/a1u212UR5c — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 19, 2021