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    • 19.01.2021 21:38
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    Son dakika: Sağlık Bakanı 'dan aşılama çalışmalarına ilişkin açıklama

    Sağlık Bakanı , "90 yaş üzeri büyüklerimiz; yetkin sağlık ekibi ve ekipmanları ile evlerinde aşı olmaya başladı. Huzurevleri, yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde de aşı programı başladı" açıklamasında bulundu.

    takvim.com.tr


    Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabı Twitter üzerinden aşılama çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

    Bakan Koca, "Aşı programının 1. aşama 2. adımının bir diğer grubu 90 yaş üzeri büyüklerimiz; yetkin sağlık ekibi ve ekipmanları ile evlerinde aşı olmaya başladı. Huzurevleri, yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde de aşı programı başladı" dedi.

    İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın o paylaşımı;

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