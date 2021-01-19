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Aşılama sürecinde yeni dönem: Huzurevleri ve bakımevlerinde aşı uygulaması başladı

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi sürüyor. Aşılama programının birinci aşamasının ikinci adımına geçildi. Son dakika haberine göre bugünden itibaren huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlarla onların bakımından sorumlu kişiler aşılanmaya başlandı. Ayrıca 90 yaş üzeri vatandaşların aşılanmasına da evlerinde başladı. Tüm hızıyla devam eden aşılama sürecinde 833 bini aşkın sağlık çalışanı aşı oldu. Yakında 1 milyona ulaşacak aşılama 28 günde iki doz halinde yapılıyor.

19.01.2021 11:03 - Son Güncelleme: 19.01.2021 11:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





