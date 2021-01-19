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Aşılama sürecinde yeni dönem: Huzurevleri ve bakımevlerinde aşı uygulaması başladı

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi sürüyor. Aşılama programının birinci aşamasının ikinci adımına geçildi. Son dakika haberine göre bugünden itibaren huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlarla onların bakımından sorumlu kişiler aşılanmaya başlandı. Ayrıca 90 yaş üzeri vatandaşların aşılanmasına da evlerinde başladı. Tüm hızıyla devam eden aşılama sürecinde 833 bini aşkın sağlık çalışanı aşı oldu. Yakında 1 milyona ulaşacak aşılama 28 günde iki doz halinde yapılıyor.

19.01.2021 11:03 - Son Güncelleme: 19.01.2021 11:03
Aşılama sürecinde yeni dönem: Huzurevleri ve bakımevlerinde aşı uygulaması başladı

Türkiye'de aşılama programının birinci aşamasının 2. adımı bugün başladı.

"COVID-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi"ne göre birinci aşamada yer alan sağlık çalışanlarının aşılanmasına devam ediliyor. 833 bini aşkın sağlık çalışanına koronavirüs aşısının ilk dozu uygulandı.

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Aşılama sürecinde yeni dönem: Huzurevleri ve bakımevlerinde aşı uygulaması başladı

Yakında 1 milyona ulaşacak aşılamada bugünden itibaren yeni aşılama grubu başladı.

Huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlar ile bu vatandaşlarımızın bakımından sorumlu kişilerin aşılanmasına bugün başlandı.

90 yaş ve üzerindeki kişilerin de aşı programı bugün başladı.

Aşılama sürecinde yeni dönem: Huzurevleri ve bakımevlerinde aşı uygulaması başladı

"HAFTA SONUNA KADAR TAMAMLAMAYA GAYRET EDELİM"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 81 ilin sağlık müdürüyle aşılama takvimi ve stratejisine ilişkin video konferans yöntemiyle görüştü.

Aşılama sürecinde yeni dönem: Huzurevleri ve bakımevlerinde aşı uygulaması başladı

Bakan Koca, tüm illerde huzurevi ve bakımevlerinde aşılamanın hızlı bir şekilde yürütülmesi gerektiğini belirtti. Hafta sonuna kadar huzurevi ve bakımevlerinde yaşanların aşılanmasının tamamlanmasına gayret edelim mesajını verdi.

Aşılama sürecinde yeni dönem: Huzurevleri ve bakımevlerinde aşı uygulaması başladı

90 YAŞ VE ÜZERİNE EVDE AŞI YAPILACAK

Bakan Koca ayrıca, 90 yaş ve üzerindeki vatandaşların da bugünden itibaren alışanmaya başlanacağını açıklamıştı. Bu kişilerin evlerinde aşılanması organize edilecek.

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