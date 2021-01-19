İletişim Başkanı Fahrettin Altun, vefatının 14. yıl dönümünde Hrant Dink'i andı.

"HAİN TERÖR ÖRGÜTÜ FETÖ HRANT'I BİZDEN KOPARALI 14 YIL OLDU"

Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemizin vicdanlı evladı, Anadolu'nun yürekli sevdalısıydı Hrant Dink. Bu toprakların harcındaydı onun alın teri, kalemi hep kardeşlik için çırpındı. Hain terör örgütü FETÖ Hrant'ı bizden koparalı 14 yıl oldu. Samimiyetini ve Anadolu'ya olan sevdanı her daim hatırlayacağız" ifadelerine yer verdi.