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    • 19.01.2021 22:05
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    İletişim Başkanı 'dan mesajı: Hain terör örgütü FETÖ Hrant'ı bizden koparalı 14 yıl oldu

    İletişim Başkanı , vefatının 14. yıl dönümünde 'i andı. Altun, mesajında, "Ülkemizin vicdanlı evladı, Anadolu'nun yürekli sevdalısıydı Hrant Dink. Bu toprakların harcındaydı onun alın teri, kalemi hep kardeşlik için çırpındı. Hain terör örgütü FETÖ Hrant'ı bizden koparalı 14 yıl oldu." ifadelerine yer verdi.

    Altun'dan 'Dink' mesajı

    İletişim Başkanı , vefatının 14. yıl dönümünde 'i andı.

    "HAİN TERÖR ÖRGÜTÜ FETÖ HRANT'I BİZDEN KOPARALI 14 YIL OLDU"
    Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemizin vicdanlı evladı, Anadolu'nun yürekli sevdalısıydı Hrant Dink. Bu toprakların harcındaydı onun alın teri, kalemi hep kardeşlik için çırpındı. Hain terör örgütü FETÖ Hrant'ı bizden koparalı 14 yıl oldu. Samimiyetini ve Anadolu'ya olan sevdanı her daim hatırlayacağız" ifadelerine yer verdi.

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    Haberler Güncel İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Hrant Dink mesajı: Hain terör örgütü FETÖ Hrant'ı bizden koparalı 14 yıl oldu