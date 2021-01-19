FETÖ tetikçilerince tasarlanan planla öldürülmüştü... Hrant Dink cinayeti üzerinden tam 14 yıl geçti!

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, FETÖ'cü eski savcı Zekeriya Öz, Ekrem Dumanlı, Adem Yavuz Arslan, Ercan Gün ile eski jandarma görevlileri Muharrem Demirkale ve Hamza Celepoğlu'nun da bulunduğu jandarma mensuplarının da yer aldığı 51 sanık hakkında benzer suçlardan 3. iddianame hazırlandı.

9 SANIK HAKKINDA KARAR VERİLDİ

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 85 sanıklı davada, aralarında Ogün Samast'ın da bulunduğu 9 sanık hakkındaki dosya karara bağlanmak için ayrıldı.

Mahkeme heyeti 9 sanık hakkında, 17 Temmuz 2019 tarihinde, sanık Erhan Tuncel'in, Dink'in öldürülmesine ilişkin "kasten öldürmeye yardım" suçu dahil toplamda 99 yıl 6 ay, sanık Yasin Hayal'in "silahlı suç örgütü kurma ve yönetme" suçundan 7 yıl 6 ay, Ogün Samast'ın "silahlı suç örgütüne üye olmak" suçundan 2 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasını kararlaştırdı.

Sanık Zeynel Abidin Yavuz'u Dink'in öldürülmesine ilişkin "kasten öldürmeye yardım" suçundan 12 yıl 6 ay, "silahlı suç örgütüne üye olmak" suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün olmak üzere toplamda 14 yıl 22 gün, sanıklar Tuncay Uzundal'ın Dink'in öldürülmesine ilişkin "kasten öldürmeye yardım" suçundan 15 yıl, "silahlı suç örgütüne üye olmak" suçundan 1 yıl 10 ay 15 gün olmak üzere 16 yıl 10 ay 15 gün, Ahmet İskender ile Ersin Yolcu'nun "silahlı suç örgütüne üye olmak" suçundan 1 yıl 10 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasına karar veren mahkeme heyeti, sanıklar Salih Hacısalihoğlu ve Osman Hayal'in ise beraatine hükmetti.

Bu dosyada karar verilmesinin ardından aralarında Fetullah Gülen, eski emniyet müdürleri ve jandarma komutanları dahil 76 sanıklı davanın görülmesine devam edildi.

''FETÖ'CÜ POLİSLER, DİNK'İN ÖLDÜRÜLECEĞİ BİLGİSİNİ KASTEN GİZLEDİ''

Söz konusu davaya ilişkin cumhuriyet savcısı, 14 Aralık 2020'de esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Bugüne kadar defalarca FETÖ'nün üstü örtülü desteği olduğuna işaret edilen Dink cinayetinde, mütalaada cinayeti doğrudan FETÖ tarafından yapıldığına dikkat çekildi.

Hrant Dink'in öldürüleceği bilgisinin istihbarata bildirildiği belirtilen mütalaada, hayati önem taşıyan bu istihbari bilgilerin, "F/4 Gizli Haber Raporları"na yansıtılmayarak kasten gizlendiği, cinayete dair tetikçi ismi ve detay bilgilerinin yer aldığı raporun, Trabzon İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Daire Başkanlığı kayıtlarından yok edildiğine vurgu yapıldı.

FETÖ'NÜN AMACI İÇİN CİNAYET "ARAÇ SUÇ"

Mütalaada, ayrıca "Sanık Ramazan Akyürek, Erhan Tuncel'in yardımcı istihbarat elemanı olarak angaje edildiği tarihten, Hrant Dink cinayetinin gerçekleştiği 19 Ocak 2007 tarihine kadar Yasin Hayal'in elebaşı olduğu suç örgütünce geliştirilen Dink cinayeti tasarısı ve cinayeti işleyecek tetikçiler hakkında bilgi sahibi olan kamu görevlisi olduğu ancak yöneticisi olduğu FETÖ'nün amaçları doğrultusunda; Ergenekon, Balyoz gibi soruşturmaları başlatmayı amaç edinen örgütün bu amaçla 'amaç suç'un gerçekleştirilmesi için Dink cinayetinin 'araç suç' niteliğinde olduğu ve sanıklar Ali Fuat Yılmazer ve Coşgun Çakar ile cinayetin gerçekleşmesini bekledikleri" değerlendirmesinde bulunuldu.

Dink'in mutlak suretle öldürüleceği bilinmesine rağmen amaç suçun gerçekleşmesi için araç suç olan cinayetin gerçekleşmesinin beklendiğine vurgu yapıldı.

Bunun yanı sıra, Ali Fuat Yılmazer ve Ramazan Akyürek'in FETÖ'cülerin gizli haberleşme programı olan ''ByLock'' isimli uygulamayı kullandıkları tespit edildi. Genişletilen soruşturmalar neticesinde cinayetin, emniyet ve jandarma içerisinde yuvalanan FETÖ mensuplarının organizasyonuyla gerçekleştiği açığa çıktı.

FETÖ ELEBAŞI FETULLAH GÜLEN HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Yapılan yargılama neticesinde dosyaları ayrılan Fetullah Gülen, Adem Yavuz Arslan, Zekeriya Öz, Ekrem Dumanlı, Halil İbrahim Güven ve Mehmet Faruk Mercan dahil 13 sanık hakkında yakalama kararı bulunuyor.

Hrant Dink suikastı davasında hazırlanan ek iddianamede, cinayetin "FETÖ elebaşı Gülen'in sapkın dini inançları referans alınarak başka bir düzen getirmek için FETÖ/PDY'nin şiddet içeren bir başlangıç eylemi olduğuna dikkat çekilerek, cinayetin FETÖ bağlantısına şu ifadelerle dikkat çekildi:

"15 Temmuz başarısız darbe kalkışmasına giden süreçte, Hrant Dink cinayeti bu yolda ve bu amaç için attırılan ilk kurşun olması nedeniyle yürütülen soruşturmanın mahiyeti, niteliği ve ne kadar önemli olduğu, yabancı devlet destekli bu çete faaliyeti ile ülkemizin ve devletimizin zor duruma düşürüldüğü bugünlerde daha iyi idrak edilebilmektedir."

Aynı iddianamede, "Coşkun İğci'den, Yasin Hayal'in Dink'i öldürmeyi planladığı bilgisini alan Trabzon Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerinin, bağlantı kurdukları İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlisi şüphelilerle cinayetin planlanması ve icrası noktasında müşterek hareket ettikleri" belirtildi.

''SAMAST'I TAKİP EDEN SUBAY, 15 TEMMUZ'DA ORTAYA ÇIKTI''

Cinayet günü, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü Bölücü Faaliyetler İstihbarat Tim Komutanı olarak görev yapan eski Yüzbaşı Muharrem Demirkale'nin, cinayet mahallinde Ogün Samast'ı takip ettiği açığa çıktı.

Demirkale'nin kendisine ait iki hatla cinayetten bir gün önce ve bir gün sonra dönemin özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı FETÖ'cü Zekeriya Öz ile 7 kez görüşme yaptığı da esas hakkındaki mütalaada yer aldı.