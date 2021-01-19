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    • 19.01.2021 13:00
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    Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı açıkladı: Doğalgazda tüm zamanların rekoru kırıldı

    haberi... Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı : 18 Ocak Pazartesi günü tüm zamanların tüketim rekoru kırılarak ülke çapında 272,3 milyon metreküp tüketimi gerçekleşti. Böylece daha önce 8 Ocak 2019’da gerçekleşen 245 milyon metreküplük tüketim rekoru aşıldı. Yine dün, ’daki tüketim 51,1 milyon metreküp olurken ’da 22,7 milyon metreküp olarak gerçekleşti. Böylece her iki şehirde de tüm zamanların rekoru kırılmış oldu.

    Doğal gazda tüm zamanların rekoru

    Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı , sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: 18 Ocak Pazartesi günü tüm zamanların tüketim rekoru kırılarak ülke çapında 272,3 milyon metreküp doğal gaz tüketimi gerçekleşti.



    Böylece daha önce 8 Ocak 2019'da gerçekleşen 245 milyon metreküplük tüketim rekoru aşıldı.



    Yine dün, İstanbul'daki tüketim 51,1 milyon metreküp olurken Ankara'da 22,7 milyon metreküp olarak gerçekleşti. Böylece her iki şehirde de tüm zamanların rekoru kırılmış oldu.

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    Haberler Güncel Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez açıkladı: Doğalgazda tüm zamanların rekoru kırıldı