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    • 18.01.2021 12:26
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    SON DAKİKA: 'ndaki ilk derin deniz tespit kuyusu 'deki çalışmalar tamamlandı

    Son dakika haberine göre, 'ndaki ilk derin deniz tespit kuyusu 'deki çalışmalar 77 günün ardından tamamlandı. , 2 Kasım 2020'de ulaştığı Türkali-1 kuyusundaki sondajına 5 Kasım'da başlamıştı.

    AA
    Türkali-1'de görev tamam!

    'ndaki ilk derin deniz tespit kuyusu 'deki çalışmalar 77 günün ardından tamamlandı.

    Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, Türkali-1 kuyusunda 3 bin 920 metre derinliğe kadar sondaj yaptı.

    Sakarya Gaz Sahası'ndaki doğal gaz keşfinden sonra sondajı yapılan ilk derin deniz tespit kuyusu olan Türkali-1'deki çalışmalar 77 günde başarıyla tamamlandı.

    gemisi, 2 Kasım 2020'de ulaştığı Türkali-1 kuyusundaki sondajına 5 Kasım'da başlamıştı.

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    Haberler Ekonomi SON DAKİKA: Sakarya Gaz Sahası'ndaki ilk derin deniz tespit kuyusu Türkali-1'deki çalışmalar tamamlandı