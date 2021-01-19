



BEŞİNCİ KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Sanık Özgür Arduç hakkında açılan davanın 5'inci celsesi görüldü. Ordu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya polis memurları Zeki Çelik ve Haydar Değerli katılmazken, taraf avukatları salonda hazır bulundu. Van'daki cezaevinden duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanan Özgür Arduç'un koronavirüs tedbirleri kapsamında maske ve eldiven taktığı görüldü. Özgür Arduç, mahkeme başkanının, "Söylemek istediğin bir şey var mı?" sorusuna, "Daha uzayacak mı mahkeme? Mahkeme yine gün mü atacak? Duruşmaya çıkmak istemiyorum" yanıtını verdi.



Duruşma, kati raporun mahkemeye henüz ulaşmaması nedeniyle 6 Temmuz'a ertelendi.