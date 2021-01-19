İşte doğalgaz faturasını yarı yarıya düşürecek yöntemler!

Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) verilerine göre; doğal gazı yakıt olarak tercih eden haneler, yılda ortalama 1.700 TL civarında fatura ödüyor. Doğal gaz ile ısınan haneler, kömür ile ısınan hanelere göre ortalama 1.100 TL, elektrik ile ısınan haneler göre ortalama 4.500 TL, LPG ile ısınan hanelere göre ise ortalama 5.900 TL daha az ısınma bedeli ödüyor.