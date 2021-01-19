Kılıçdaroğlu, Zoom'da muhafazakar isimlerle bir araya geldi. Kendinin bile inanmadığı sözler söyledi.
İşte Kemal Bey'in herkesi güldüren 10 hikayesi...
HDP'nin İttifak'a katılmasına ben karar veremem
10 yılda en büyük değişimi biz yaşadık
Necip Fazıl, Adnan Menderes CHP'lidir
Suriyeli göçmenlere hiçbir zaman karşı olmadım
Sağ ve sol kavramlarına karşıyım
Darbelerden en büyük zararı CHP gördü
Asıl muhafazakar olan parti CHP'dir
YÖK Başkanı beni aradı. Sonra da başörtü yasağını kaldırdı
Erdoğan, "Sivas'ın ötesine gidemiyorlar" derken haklıydı
Mursi'nin idamını önlemek için Mısır'a iki vekil gönderdim