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    Zoom'da muhafazakarlar ile görüştü: Kendisinin bile inanmadığı sözlerle komik duruma düştü

    Genel Başkanı , çevrimiçi video konferans uygulaması Zoom aracılığıyla muhafazakar isimlerle bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, söz konusu toplantıda kendinin bile inanmayacağı sözler sarf ederek komik duruma düştü. İşte 'in herkesi güldüren o sözleri...

    Takvim

    Kılıçdaroğlu, Zoom'da muhafazakar isimlerle bir araya geldi. Kendinin bile inanmadığı sözler söyledi.



    İşte Kemal Bey'in herkesi güldüren 10 hikayesi...



    HDP'nin İttifak'a katılmasına ben karar veremem



    10 yılda en büyük değişimi biz yaşadık



    Necip Fazıl, Adnan Menderes CHP'lidir




    Suriyeli göçmenlere hiçbir zaman karşı olmadım



    Sağ ve sol kavramlarına karşıyım



    Darbelerden en büyük zararı CHP gördü

    Asıl muhafazakar olan parti CHP'dir



    YÖK Başkanı beni aradı. Sonra da başörtü yasağını kaldırdı

    Erdoğan, "Sivas'ın ötesine gidemiyorlar" derken haklıydı



    Mursi'nin idamını önlemek için Mısır'a iki vekil gönderdim



    Takvim Gazetesi'nin 19 Ocak 2021 tarihli manşeti

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    Haberler Güncel Bay Kemal Zoom'da muhafazakarlar ile görüştü: Kendisinin bile inanmadığı sözlerle komik duruma düştü