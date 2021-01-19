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    • 19.01.2021 10:48
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    : 15 ilde operasyonu! 37 şüpheliden 35'i yakalandı

    haberine göre merkezli 15 ilde terör örgütü 'a yönelik operasyonda, gözaltı kararı verilen 37 şüpheliden 35'i yakalandı. Adreslerde yapılan aramada, çok sayıda örgütsel materyal ele geçirildi. 2 zanlıyı yakalama çalışmaları devam ediyor.

    15 ilde düğmeye basıldı! 35'i yakalandı

    merkezli 15 ilde terör örgütü 'a yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 37 şüpheliden 35'i yakalandı.

    Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütünün finans yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

    İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 15 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 35 şüpheli gözaltına alındı.

    Adreslerde yapılan aramada, çok sayıda örgütsel materyal ele geçirildi.

    2 zanlıyı yakalama çalışmaları devam ediyor.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: 15 ilde DEAŞ operasyonu! 37 şüpheliden 35'i yakalandı