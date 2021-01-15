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    • 15.01.2021 11:04
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    : ve saldırılarının planlayıcısı DEAŞ'lı terörist adliyeye sevk edildi

    haberine göre 'da emniyet ve MİT'in operasyonuyla gözaltına alınan ve saldırılarında kullanılan patlayıcıları temin eden DEAŞ'lı terörist, adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    İHA
    Kanlı saldırıların planlayıcısı DEAŞ'lı için hesap zamanı
    2016 yılında 10 Alman vatandaşın hayatını kaybettiği ve 2015 yılında 33 kişinin hayatını kaybettiği saldırılarının patlayıcılarını temin eden ve Türkiye'ye getirilmesini sağlayan DEAŞ örgüt mensubu , 'da yakalandı.



    Gözaltındaki işlemleri tamamlanan DEAŞ terör örgütü mensubu Aggal, güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.
    Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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    Haberler Güncel Son dakika: Sultanahmet ve Suruç saldırılarının planlayıcısı DEAŞ'lı terörist adliyeye sevk edildi