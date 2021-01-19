* COVID-19 aşısı ikinci bir talimata kadar hastalığı geçiren ya da aşı uygulamasından 10 gün önce doğrulanmış bir COVID-19 vakası ile teması olan kişilere uygulanmayacak.

* Gebelikte inaktif pandemik COVID-19 aşısının uygulamasına ilişkin veri bulunmuyor. COVID-19 hastalığını ağır geçirme riski yüksek olan gebelere kendi istekleri halinde aşı uygulanabilecek. Ancak hamileliğin ilk üç ayında uygulanmaması tercih edilecek.