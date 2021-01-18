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    • 19.01.2021 05:47
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    SON DAKİKA: 'da gece yarısı DEAŞ operasyonu: 16 şüpheli gözaltına alındı

    Son dakika haberine göre, 'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik 5 ilçede 20 adrese yapılan operasyonda operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

    DHA
    Gece yarısı DEAŞ operasyonu

    Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne (TEM) bağlı polis ekipleri, il genelinde DEAŞ terör örgütüne yönelik daha önceden belirlenen 5 ilçede 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyona Özel Harekat Polisleri de destek verdi.

    Operasyon kapsamında ve 'da bulunan binalara giren polis ekipleri içeride arama yaptı. Operasyon düzenlenen adreslerde yakalanan 16 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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