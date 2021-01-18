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    • 18.01.2021 07:30
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    Terör örgütüne darbe üstüne darbe: 28 yıllık PKK’lı ikna ile teslim oldu

    Jandarma ve emniyetin ikna çalışmaları neticesinde, aralarında 28 yıldır PKK’da faaliyet yürüten örgüt mensubunun da bulunduğu 5 örgüt üyesi teslim oldu. Böylelikle ikna çalışmaları sonucunda, 2021'de teslim olan örgüt mensubu sayısı 9'a yükselmiş oldu.

    28 yıllık PKK’lı ikna ile teslim oldu

    İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, içlerinde 28 yıldır PKK'da faaliyet yürüten örgüt mensubunun bulunduğu 5 örgüt üyesi teslim oldu.


    28 YILDIR FAALİYET GÖSTERİYORDU
    İçişleri Bakanlığı tarafından operasyonun detayları hakkında yapılan açıklamada, "28 yıldır PKK'da faaliyet yürüten örgüt mensubunun da arasında bulunduğu 5 örgüt mensubu ikna yoluyla teslim oldu. Terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren örgüt mensuplarının ikna yoluyla teslim olmalarına yönelik çalışmalar 2020 yılında olduğu gibi 2021 yılında da hız kesmeden devam ediyor. İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 5 terör örgütü mensubu bugün ülkemize giriş yaparak Şırnak Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu" ifadeleri kullanıldı. Öte yandan, teslim olan örgüt mensuplarının 1993 ve 2015 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Türkiye, ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri belirlendi. Böylelikle ikna çalışmaları sonucunda, 2021'de teslim olan örgüt mensubu sayısı 9'a yükselmiş oldu.

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    Haberler Güncel Terör örgütüne darbe üstüne darbe: 28 yıllık PKK’lı ikna ile teslim oldu