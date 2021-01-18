SON DAKİKA: CHP'li Esenyurt Belediyesi'nden terör takvimi

Bakanlık, konuyla ilgili iki mülkiye müfettişi görevlendirdi. İncelemelere göre belediyenin açtığı 14 bin 500 adetlik takvim ihalesini 84 bin 100 TL ve KDV bedeliyle Deniz Mühendislik kazandı.

ÇAYAN VE KAYPAKKAYA

Takvimin 'Tarihte Bugün' kısmında 18 Mayıs tarihinin takvim yaprağının arka yüzünde, terör örgütü THKP-C'nin kurucusu Mahir Çayan'ın yakalanışı ve cezaevinden kaçışına yer verildi. 28 Mayıs tarihini gösteren takvim yaprağında ise TKP/ ML Terör Örgütünün sözde kurucusu olan İbrahim Kaypakkaya'nın yakalanıp işkence yapıldığı ve kurşunlanarak öldürüldüğü ifadeleri yer aldı.