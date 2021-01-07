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    • 07.01.2021 11:13
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    SON DAKİKA: Bakanlık duyurdu: İkna edilen 'lı terörist teslim oldu

    Son dakika haberine göre, İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu 1 teröristin daha teslim olduğunu bildirdi. Açıklamada, söz konusu teröristin 2014 yılında 'ya katıldığı ve 'de faaliyet yürüttüğünün tespit edildiği bilgisi verildi.

    AA
    İkna edilen PKK'lı terörist teslim oldu

    İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu 1 teröristin daha teslim olduğunu bildirdi.


    2021 YILINDA İLK TESLİM!
    Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör örgütünden ikna yoluyla teslimlerin yeni yılda da devam ettiği belirtilerek, yılının ikna yoluyla ilk tesliminin gerçekleştiği kaydedildi.

    İçişleri Bakanlığı koordinesinde ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarda terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubunun daha bugün 'ye giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim olduğu vurgulandı.

    Açıklamada, söz konusu teröristin 2014 yılında PKK'ya katıldığı ve 'de faaliyet yürüttüğünün tespit edildiği bilgisi verildi.

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