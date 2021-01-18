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    • 18.01.2021 13:15
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    Son dakika: ile askeri heyetleri arasındaki teknik görüşmeler bugün saat 15.00'te yeniden başlıyor

    SON DAKİKA HABERİ... ile askeri heyetleri arasında "ayrıştırma usullerinin" ele alınacağı teknik toplantıların bugün saat 15.00'te 'de yeniden başlayacağı bildirildi.

    Türkiye açıkladı: Bugün saat 15.00'te yeniden başlıyor

    - askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usullerinin" ele alınacağı NATO Karargahı'ndaki teknik toplantıların bugün 15.00 (TSİ) itibarıyla yeniden başlamasının planlandığı belirtildi.



    Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg görüşmesi sonrası yapılmasına karar verilen Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında 'ayrıştırma usullerinin' ele alınacağı teknik toplantıların bugün Türkiye saati ile 15.00'te Brüksel'de yeniden başlaması planlanıyor." ifadeleri kullanıldı.

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    Haberler Güncel Son dakika: Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasındaki teknik görüşmeler bugün saat 15.00'te yeniden başlıyor