Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 15.01.2021 11:36
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.01.2021 11:41
    ABONE OL

    SON DAKİKA: 'daki - görüşmelerinin başlayacağı tarih belli oldu

    Son dakika haberine göre, güvenlik kaynakları, - askeri heyetlerinin 'daki teknik görüşmelerine gelecek hafta yeniden başlamasının beklendiğini açıkladı.

    AA
    Türk-Yunan görüşmeleri yeniden! Tarih belli oldu

    ile askeri heyetleri arasında 'nda yapılan teknik görüşmelerin gelecek hafta yeniden başlaması bekleniyor.

    Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "ayrıştırma usullerinin" ele alındığı teknik toplantıların yapılması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in görüşmesi sonrasında kararlaştırılmış ve hayata geçirilmişti.

    NATO Karargahı'nda yapılan toplantılar sonucunda 2 Ekim 2020'de "genel ilkelerde" ortak anlayışa varıldığı açıklanmıştı.


    GELECEK HAFTA YENİDEN BAŞLAMASI PLANLANIYOR
    Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yunanistan'ın katılmaması nedeniyle bir süredir gerçekleştirilemeyen Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu konusunda ayrıştırma usullerinin ele alınacağı görüşmelerin, gelecek hafta yeniden başlaması planlanıyor.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel SON DAKİKA: NATO'daki Türkiye-Yunanistan görüşmelerinin başlayacağı tarih belli oldu