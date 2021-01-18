Sanayi başta olmak üzere tüm sektörleri destekleyecek adımları attıklarını, Kilis'teki işletmelere ve kente yatırım yapmayı planlayan yatırımcılara önemli kolaylıklar sağladıklarına dikkati çeken Varank, 2012 yılından bu yana Kilis'e yatırım yapmak isteyen 100 yatırımcıya teşvik belgesi düzenlediklerini, bu belgelerle 2,3 milyar liralık sabit yatırım yapılmasının, 3 binden fazla kişiye istihdam sağlanmasının önünü açtıklarını kaydetti.

Sadece 2020 yılında işletmelere 2 milyon lira doğrudan hibe desteği sağladıklarını, 2003 yılından bu yana doğrudan hibe desteği verdikleri işletme sayısının 621'e, faiz desteği verdikleri işletme sayısının ise bin 804'e ulaştığını dile getiren Varank, İpekyolu Kalkınma Ajansının kurulduğu 2008'den bugüne 135 projeye yaklaşık 50 milyon lira, GAP Bölge Kalkınma İdaresinin kentteki 50 projeye 50 milyon liranın üzerinde destek sağladığını söyledi.

POLATELİ-ŞAHİNBEY TEKSTİL İHTİSAS OSB

Bakan Varank, Türkiye'nin en büyük OSB'lerinden biri olacak Polateli-Şahinbey Tekstil İhtisas OSB'sini yatırımcıların hizmetine sunmak için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Projeyi 2021 yılı yatırım programına dahil ettiklerini aktaran Varank, şu değerlendirmelerde bulundu:

"OSB tarafından hazırlanacak altyapı uygulama projeleri ve keşiflerin onaylanması gerek. Ben Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğümüze talimat veriyorum. Bir an önce ihaleleri gerçekleştirelim. Planlanan yatırımlar gerçekleştiğinde, Kilis'in limanlara ve sınır kapılarına olan kaliteli ulaşımı daha da önem kazanacak. Özellikle Amanos Tüneli tabiri caizse çıkmaz sokak olarak anılan bu bölgeyi, önemli bir destinasyon haline getirecek. Bu konularda Ulaştırma Bakanlığımız ile koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Bakanımız Cuma günü Gaziantep'e gelecek ve tüm bu konuların üstünden geçecek. OSB yatırımlarına ek olarak, bildiğiniz gibi 3 kısımdan oluşan Küçük Sanayi Sitesi'ni de tamamladık ve esnafımızın hizmetine sunduk. 2002 yılından bu yana yaklaşık 30 milyon lira yatırım yaptığımız Küçük Sanayi Sitesi şu anda 332 işyeriyle esnafımıza hizmet sunuyor ve bin 175 kişiye istihdam sağlıyor."

Tarım sektörünün Kilis için önemine işaret eden Varank, konuşmasını şöyle tamamladı: